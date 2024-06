Les fans pourront créer et chérir des souvenirs heureux pour célébrer les premiers pas de la famille Forger dans le monde du jeu vidéo

Paris, le 28 juin 2024 – Bandai Namco Europe vient d’annoncer la sortie de SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, le tout premier jeu vidéo inspiré du manga et de l’anime à succès Spy x Family. SPYxANYA: OPERATION MEMORIES est disponible sur Nintendo Switch et PC sur STEAM.

Dans SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, les joueuses et les joueurs peuvent créer et chérir des souvenirs heureux avec Anya Forger, une orpheline dotée de pouvoirs télépathiques, fille adoptive de Loid Forger. Afin de créer un journal photo pour l’université d’Eden, ils doivent prendre des photos drôles et mémorables d’Anya lors de sorties en famille au parc, à la plage, au parc à chiens, à l’aquarium et au musée.

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES inclut également plus de 15 mini-jeux inspirés de scènes de l’anime comme le bowling sur le thème des cacahuètes ou l’entraînement rythmique avec Yor. Ces mini-jeux rapportent des points permettant de débloquer plus de 80 costumes et de nombreux accessoires, vêtements et coupes de cheveux pour Anya, Loid, Yor et Bond.