MARS 2120 est un metroidvania avec des combats de mêlée captivants. Grâce à des capacités spéciales liées à des éléments comme la glace, le feu et l’électricité, aidez le sergent Anna « Thirteen » Charlotte à naviguer dans la colonie et à se frayer un chemin à travers les secrets de Mars.

Après une longue attente et quelques retards, Mars 2120 a désormais une date de sortie. Son lancement est désormais confirmé pour le 1er août 2024 sur l’eShop pour 19€99.

ET SI L’EXPLORATION DE L’ESPACE TOURNAIT MAL ?

Au 22e siècle, la première colonie humaine sur Mars envoie un signal de détresse aux Nations Unies. Vous êtes recruté pour découvrir ce qui s’est passé. Ce qui vous attend à votre arrivée est bien plus troublant que tout ce que vous aviez imaginé. Survivez en enquêtant dans divers endroits, débloquez des compétences élémentaires et combinez-les avec de puissantes attaques de mêlée contre de redoutables boss. Découvrez le destin mystérieux de la colonie et échappez au chaos dans cette aventure d’action atmosphérique axée sur le combat.