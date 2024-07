Yokohama, le 1er juillet 2024 – Arc System Works Europe, S.A.S. (ASWE), en partenariat avec Bushiroad Games, annonce l’arrivée mondiale de HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT, un nouveau jeu de combats basé sur l’anime et manga à succès de Yoshihiro Togashi : « Hunter x Hunter ». La nouvelle filiale européenne d’Arc System Works s’occupera de la sortie sur PlayStation©5, Nintendo Switch™ et PC Steam du jeu.

Plusieurs personnages ont déjà été révélés dans les trailers du jeu, et d’autres encore seront présentés, dont un très apprécié des fans qui sera mis en avant durant l’EVO à Las Vegas.

La démo de HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT sera disponible lors de la Japan Expo Paris sur le stand Bushiroad Games. Suite à l’annonce de la venue de M. Daisuke ISHIWATARI en tant qu’invité d’honneur, ASWE organisera également plusieurs animations spéciales pour célébrer cette occasion.

Développeur et éditeur de jeux vidéo ayant acquis une reconnaissance internationale pour ses systèmes de combat innovants et spectaculaires avec des illustrations 2D et 3D à travers des licences comme Guilty Gear, Arc System Works étend son influence et ses activités en Europe grâce à une nouvelle filiale Arc System Works Europe à Paris.

Plus d’informations seront diffusées via le compte X / Twitter officiel d’Arc System Works Europe ainsi que le compte X / Twitter officiel du jeu Hunter X Hunter. Rendez-vous également sur le site officiel du jeu.

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT sera disponible en version physique sur PlayStation©5 et Nintendo Switch™, et en version digitale pour toutes ces plateformes et sur PC Steam.