Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles, le nouveau puzzle game de type match-3 basé sur la saga culte de Capcom, Monster Hunter, est désormais disponible pour les smartphones sous iOS et Android. La série Monster Hunter s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde et célèbre actuellement son 20ème anniversaire.

Les joueurs peuvent désormais télécharger Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles gratuitement sur l’App Store et le Google Play Android. Dans le jeu, ils résoudront des puzzles pour protéger les lieux de monstres déchaînés tout en apprenant à connaître les « Chabitants » locaux, ils s’affronteront dans des classements mondiaux et pourront habiller leurs adorables avatars Felyne à la pointe de la mode.

Comme plus de 200 000 joueurs se sont préenregistrés pour le jeu, Capcom offre à tout le monde des récompenses spéciales à l’intérieur du jeu, notamment des tenues de Rathalos et de Khezu, des gemmes, et bien d’autres éléments !

Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles est un Puzzle Game de type Match-3 disponible gratuitement sur appareils iOS et Android.