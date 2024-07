Kenji Kanno, producteur de la série Crazy Taxi, a révélé quelques détails officiels concernant le reboot tant attendu de cette série commencée sur Arcade et Dreamcast.

Kenji Kanno explique que le jeu est présenté comme un « tout nouveau » Crazy Taxi à monde ouvert, jouable par plusieurs joueurs à la fois et doté de nouveaux mécanismes. Le reboot de Crazy Taxi comprendra également une carte semblable à un parc à thème et une esthétiques inspirée de la côte ouest des États-Unis. Le jeu est conçu à l’aide du moteur Unreal Engine et SEGA cherche actuellement à pourvoir un certain nombre de postes, notamment des concepteurs de niveaux, des concepteurs d’effets, des modélisateurs de personnages, des artistes conceptuels et bien d’autres encore.