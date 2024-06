Des défis de vitesse comme en 1990, des Tortues mutantes et un voyage maudit sont au menu du mois de juillet sur Nintendo Switch ! Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juillet 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (5 juillet)

Le spriggan connu sous le nom de Van Arkride est un professionnel clandestin sans allégeance, acceptant des missions de détective, négociateur ou chasseur de primes de n’importe quel client. Toutefois, le cours de sa vie va changer à jamais lorsqu’il prendra en charge une affaire étrange qui menace la nation entière. Armé de votre épée, menez des combats intenses qui prennent vie grâce à des visuels sublimes, et façonnez votre propre expérience de jeu à Calvard avec des fonctionnalités telles que le mode grande vitesse et le nouveau système d’alignement !

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter (17 juillet)

Lorsque Splinter est kidnappé par Shredder, de mystérieux portails apparaissent simultanément dans New York. Alors qu’April et Tête d’Acier analysent les artefacts récupérés en quête d’indices, les Tortues se battent pour tirer leur maître des griffes du Clan des Foot. Toutefois, en approchant du lieu surnaturel où se trouve Splinter, la bande se rend compte qu’une menace encore plus grande l’attend… Dans « Le destin de Splinter », découvrez de l’action roguelike au rythme effréné où chaque partie est unique ! Grâce aux améliorations, configurations des salles et modificateurs de boss aléatoires, le fun est toujours au rendez-vous. Incarnez les quatre Tortues, chacune dotée de pouvoirs spécifiques, et faites équipe avec vos amis dans un gameplay génial en coop. Explorez les sites emblématiques de New York, améliorez vos pouvoirs Tortue et préparez-vous à affronter des ennemis redoutables. Grâce à ses combats palpitants et à ses défis illimités, « Le destin de Splinter » vous plonge dans une boucle COMBAT/ADAPTATION/RÉPÉTITION. Préparez-vous à rétablir l’ordre dans la ville !

Ace Combat 7 : Skies Unknown Deluxe Edition (11 juillet)

Ace Combat 7 : Skies Unknown Deluxe Edition, basé sur le jeu sorti sur consoles en 2019, cette nouvelle version promet de « recréer l’expérience palpitante et l’action explosive du jeu original » sur la console de Nintendo. Les combats multijoueurs de 2 à 8 joueurs seront disponibles, ainsi que d’autres fonctionnalités. Des DLC supplémentaires non inclus dans l’édition Deluxe sont prévus pour être disponibles à l’achat après le lancement.

Selon Bandai Namco, le DLC de l’édition Deluxe est composé de :

Le jeu de base Ace Combat 7

Trois ensembles d’avions : ADF-11F Raven Set, ADF-01 FALKEN Set, ADFX-01 Morgan Set

Trois nouvelles missions : Unexpected Visitor, Anchorhead Raid, Ten Million Relief Plan.

Mode lecteur de musique

Avion F-104C Avril jouable

Avion F-4E Phantom II jouable

Trois skins d’avions issus d’anciens jeux de la série

Huit emblèmes d’anciens jeux de la série

Ace Combat 7 a été généralement salué par la critique, avec des scores Metacritic de 80 et 79 pour les versions PS4 et Xbox One. Bien qu’il s’agisse du premier jeu Ace Combat à sortir sur Nintendo Switch, ce n’est pas le premier Ace Combat sur une console Nintendo. Un spin-off appelé Ace Combat Advance est sorti sur la GBA en 2005. Puis un remake 3DS d’Ace Combat 2, intitulé Ace Combat : Assault Horizon Legacy, est également sorti en 2011. Il a ensuite été mis à jour en 2015, avec la prise en charge des figurines amiibo.

ONE PIECE ODYSSEY (26 juillet)

ONE PIECE ODYSSEY, le JDR dans lequel l’équipage du Chapeau de paille vit de nouvelles aventures sur la mystérieuse île de Waford, sortira sur Nintendo Switch le 26 juillet 2024 dans sa version Édition Deluxe contenant le scénario additionnel Reunion of Memories (Réunion des souvenirs). ONE PIECE ODYSSEY est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Dans ONE PIECE ODYSSEY, les joueurs prennent le contrôle des membres de l’équipage dans des phases d’exploration ou de combat au tour par tour. Après une terrible tempête, l’équipage s’échoue sur l’étrange île de Waford tandis que le Thousand Sunny est presque réduit à l’état d’épave. En explorant l’île et ses ruines antiques, ils rencontrent Adio et Lim, deux habitants de Waford. Privés de leurs pouvoirs par la mystérieuse Lim, les compagnons de Luffy vont embarquer pour de nouvelles aventures, croiser la route de nouveaux monstres et personnages conçus par Eiichiro Oda et vivre une histoire inédite où s’entrecroisent des souvenirs de leurs péripéties précédentes.

La version Nintendo Switch de ONE PIECE ODYSSEY inclut le scénario additionnel Reunion of Memories (Réunion des souvenirs) auquel les joueurs peuvent accéder après avoir terminé la quête principale, ainsi que les tenues de voyage de l’équipage du Chapeau de paille et du Roi des snipers (Sniper King). Enfin, les tenues Cité sur l’eau (City of Water) feront leurs grands débuts dans la version Nintendo Switch.

Deliver Us the Moon (16 juillet)

Avec plus de 5 000 avis sur Steam, ce thriller de l’espace propulse les joueurs dans un proche futur post-apocalyptique, où la Terre est au bord de l’effondrement et seul un astronaute a le pouvoir de sauver l’humanité. Actuellement disponible sur PC, PlayStation et Xbox, la version Switch permettra aux joueurs de transporter la Lune partout avec eux. Ils devront ainsi faire face à des environnements dangereux, des niveaux d’oxygène en baisse et des obstacles déconcertants afin de préserver la vie humaine.

THE NEW DENPA MEN (22 juillet)

The Denpa Men: They Came By Wave est un RPG unique et innovant développé par Genius Sonority et publié pour la console Nintendo 3DS. Lancé initialement en 2012, ce jeu se distingue par son utilisation créative des fonctionnalités de la 3DS, notamment la réalité augmentée et la connectivité Wi-Fi, pour capturer les personnages du jeu, connus sous le nom de Denpa Men. Les Denpa Men sont de petites créatures colorées qui « vivent » dans les ondes radio du monde réel, ce qui signifie que les joueurs peuvent les trouver et les capturer en utilisant la caméra de la 3DS pour scanner leur environnement immédiat. Chaque Denpa Man possède ses propres caractéristiques, couleurs et capacités, offrant une grande variété dans la façon dont ils peuvent être utilisés dans les combats du jeu.

L’aventure commence lorsque le joueur assemble une équipe de Denpa Men capturés pour explorer des donjons dangereux, combattre des monstres et sauver des amis capturés. Le gameplay mélange exploration classique de donjons, combats au tour par tour, et des éléments de stratégie, les joueurs devant soigneusement sélectionner les membres de leur équipe en fonction de leurs compétences et de leurs faiblesses pour progresser.

Le titre a été suffisamment populaire pour donner lieu à de nombreux spin-offs et suites, dont le dernier est arrivé sur les appareils mobiles en 2017.

Alors que cela fait sept longues années que nous n’avons pas vu les Denpa Men, cela est sur le point de changer au Japon avec The New Denpa Men RPG Free, qui vient d’être annoncé sur Switch. Le titre n’a été annoncé que pour le public japonais pour l’instant, et il devrait arriver dans le courant de l’année 2024.

La Switch n’étant pas équipée d’une caméra, vous ne pourrez pas chasser les Denpa Men à travers un objectif réel. Vous les collectionnerez tout de même, et devrez désormais les nourrir, les habiller et même entretenir l’île sur laquelle ils vivent.

Ninja Slayer : Neo-Saitama in Flames (24 juillet)

Un jeu d’action rapide basé sur l’univers de Ninja Slayer, un manga à succès qui s’est vendu à 4,44 millions d’exemplaires ! Dans la ville cyberpunk fictive de Neo-Saitama, prenez le contrôle de Ninja Slayer alors qu’il affronte de nombreux ninjas maléfiques pour venger la mort de sa femme et de son enfant.

Vainquez vos ennemis grâce au combat à grande vitesse

Les ninjas sont connus pour être rapides, et leurs attaques le sont encore plus ! Déclenchez des attaques intenses et ultra-rapides pour vaincre les yakuzas et les ninjas qui se trouvent sur votre chemin ! Utilisez le karaté pour vous débarrasser du menu fretin sans même avoir besoin de vous arrêter. Des ennemis plus coriaces à vos trousses ? Maîtrisez le Ninja Dash, une attaque à grande vitesse qui vous permet de traverser les ennemis et le terrain avec facilité, et achevez vos ennemis avec Hissatsu Waza, des techniques ninja spéciales d’une puissance terrifiante. Une ville cyberpunk futuriste appelée Neo-saitama

L’histoire de Ninja Slayer se déroule à Neo-Saitama, une ville futuriste fictive. Foncez à travers les gratte-ciel, les rues et bien d’autres choses encore sur huit scènes uniques pour atteindre le pilier Tokorozawa, la dernière base des ninjas, le tout avec pour toile de fond la nuit dans une métropole lumineuse et trépidante.

Basé sur la série à succès vendue à plus de 4,44 millions d’exemplaires

La série originale Ninja Slayer a connu un succès retentissant et s’est vendue à plus de 4,44 millions d’exemplaires en romans et en mangas ! Le monde, les personnages et le décor de Ninja Slayer : Neo-Saitama in Flames ont été créés avec amour d’après le manga, avec des graphismes élégants qui semblent tout droit sortis d’une page de manga !

Le Maître du Donjon de Naheulbeuk (9 juillet)

Votre mission, si toutefois vous l’acceptez…,,Incarnez Reivax le demi-gobelin servile (ou pas) intendant du Donjon de Naheulbeuk. Des années avant l’incursion des intrépides aventuriers, vous devrez construire, développer et peupler la tour bancale de Naheulbeuk. Mais avant tout, tâchez de ne pas contrarier votre maître, le maléfique sorcier Zangdar.

Darkest Dungeon II (15 juillet)

Darkest Dungeon II est un voyage maudit. Assemblez un groupe, équipez votre diligence et traversez un monde en ruine dans une course désespérée pour empêcher l’apocalypse. Mais méfiez-vous, car vos plus grands obstacles pourraient bien venir de l’intérieur…

Ignorez la peur et plongez dans le chaos d’un monde défait.

Quatre héros et une diligence : le seul rempart entre les ténèbres et le salut.

Des parties roguelike toutes uniques

Chaque expédition pourra durer 30 minutes comme plusieurs heures, mais même une fin prématurée vous procurera des ressources vous permettant d’améliorer votre prochaine tentative.

Le système d’affinité

Vos héros tisseront des liens au fil du voyage, qu’il s’agisse d’amitié ou d’animosité, qui pourront vous sauver la mise en combat ou s’avérer fatals pour votre expédition. Gérez leur niveau de stress et leurs interactions de groupe pour qu’ils tiennent le choc jusqu’à rencontrer leur destin funeste.

Confrontez vos échecs

Vivez les origines tragiques de chaque héros pour révéler leur potentiel caché.

Des décors cauchemardesques

De la Jungle en feu à la Putrescence nauséabonde, ce voyage mettra au défi votre endurance et toutes vos stratégies.

Et plus encore…

Laissez vos héros traumatisés se reposer à l’auberge, où divers objets et activités vous permettront de gérer leur stress et leurs interactions.

Vivez les origines tragiques de chaque héros.

Admirez une évolution élégante et dynamique du style graphique de Darkest Dungeon.

Profitez du retour du système narratif et de la voix de Wayne June !

Découvrez les améliorations apportées au combat au tour par tour de Darkest Dungeon.

Nintendo World Championships: NES Edition (18 juillet)

Relevez plus de 150 défis de vitesse rétro dans Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch. Perfectionnez votre jeu et montrez que vous avez ce qu’il faut pour battre tous les records ! Établissez vos records, battez-les et optimisez vos techniques dans le mode contre-la-montre à un joueur. Essayez de récupérer le premier super champignon le plus vite possible dans Super Mario Bros., ou bien d’aspirer en un temps record un ennemi dans Kirby’s Adventure. Réunissez jusqu’à sept de vos proches et affrontez-vous aussi bien sur des défis individuels que sur des séries de défis à thème. Pas besoin de maîtriser les jeux de bout en bout, tout le monde peut viser la première en s’attaquant à ces défis ! Avec Nintendo Switch Online, vous pouvez affronter des joueurs des quatre coins du globe au cours de championnats du monde. Enregistrez vos meilleurs temps dans les cinq défis organisés chaque semaine et tentez de terminer sur la plus haute marche du podium ! Mesurez-vous aux fantômes d’autres joueurs dans des sessions de trois manches avec le mode tournoi de survie. Terminez dans la première moitié du classement pour vous qualifier pour la manche suivante. Seuls les plus rapides peuvent prétendre à la victoire !

Let’s School (17 juillet)

Dans Let’s School, vous incarnez un principal chargé du défi de rénover et de gérer votre alma mater ! Le jeu repose sur deux mécanismes principaux : la construction et la conception de l’école, ainsi que la gestion de la dynamique entre les étudiants et les enseignants. Chaque élève a des intérêts et des aspirations uniques, rendant votre rôle de directeur plus complexe. Équilibrer des facteurs tels que la réputation de l’école, satisfaire les besoins fondamentaux des élèves, gérer la pression académique et prendre en charge des aspects comme les vêtements, la nourriture et le transport offre une expérience immersive et stimulante. Outre les responsabilités habituelles d’un directeur, vous devez également gérer divers problèmes qui proviennent de l’extérieur de l’école, y compris des dangers mystérieux et des menaces potentielles qui pourraient tout bouleverser !

Asphalt Legends Unite (17 juillet)

Asphalt Legends Unite promet un gameplay de course arcade dernier cri. Il proposera plus de 250 « hypercars », du multijoueur en ligne, un mode Carrière, et bien plus encore.

Hot Lap Racing (16 juillet)

Découvrez l’histoire du sport automobile dans le jeu de courses « simulation arcade » Hot Lap Racing ! De la GT Cross à la Formule 1, affrontez vos amis ou d’autres joueurs en ligne et devenez le meilleur pilote ! Réveille le champion qui sommeille en toi ! Il est temps de ressentir le frisson de la véritable compétition !

Découvrez plus de 15 circuits sous licence et imaginés par l’équipe d’Hot Lap Racing, pour plus de 70 tracés !

Les premiers circuits sous licence et révélés à retrouver en jeu : Zolder, Salzburgring, Kuwait Motor Town, Jarama, Laquais, Navarra, Oschersleben, Gingerman Raceway et plus encore…Plus de 50 voitures :

Choisissez parmi une gamme variée de plus de 50 voitures représentant diverses catégories et époques du sport automobile, telles que les voitures de Formule 1 des années 60 ou les dernières nouveautés en matière d’endurance

Parmi les véhicules, retrouvez la Peugeot 9X8, Alpine A110 GT4, Alfa Romeo 155 DTM, Brabham BT24, Formula Extreme créée par la communauté, Ligier JS P320, Renault R5 Turbo 3E et plus encore…

Défiez de véritables champions de l’histoire du sport automobile !

De nombreuses façons de profiter de l’aventure !

Carrière : Débutez en tant que jeune pilote de course au sein de l’école de pilotage et tentez d’atteindre le sommet du sport automobile. Maîtrisez une large gamme de voitures emblématiques sur des circuits légendaires et affrontez les plus grands pilotes de tous les temps.

Mode Hot Lap : Améliorez votre temps au tour à chaque tentative.

Retrouvez toutes les catégories de sport automobile dans un seul jeu : Endurance, monoplace, GT, électrique ou production. Entraînez-vous dans chaque catégorie et découvrez toutes les époques et toutes les catégories en conduisant !

La vue est importante : Caméras arrière, arrière lointaine, capot, pare-chocs ou cockpit, choisissez votre façon de piloter !

Multijoueur en ligne et hors ligne : Soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée ! Jouez jusqu’à 4 amis en local ou 12 en ligne !

CONSCRIPT (23 juillet)

CONSCRIPT est un jeu de survival horror inspiré des classiques du genre et se déroulant en 1916 durant la Grande Guerre, dont la sortie est prévue pour très bientôt. CONSCRIPT intègre toutes les mécaniques punitives des anciens jeux d’horreur afin de créer une expérience de jeu unique, cohérente et sous haute tension.

Dans CONSCRIPT, vous incarnez un jeune soldat français à la recherche de son frère disparu au combat pendant la bataille de Verdun. Serez-vous capable de fouiller les labyrinthes de tranchées, d’infiltrer des forts envahis par l’ennemi et de traverser des no man’s land pour le retrouver, et retourner ensemble dans votre village natal ?

Vivez une expérience de jeu de survival horror classique et méthodique dans un cadre historique unique : la bataille de Verdun. Une histoire rejouable plusieurs fois, grâce à ses différents paramètres de difficulté, ses costumes et armes à déverrouiller, et ses multiples fins. Repoussez une grande variété de soldats et combattants ennemis grâce à tout un arsenal d’armes à feu et de mêlée de la guerre 14-18. Survivez à une atmosphère hostile et éprouvante magnifiée par une esthétique en pixel art unique et un design sonore oppressant. Parcourez des niveaux tortueux qui vous encouragent à bien gérer votre inventaire et planifier votre route, tout en résolvant de complexes puzzles intégrés à l’environnement. Plusieurs zones distinctes inhérentes à la Première Guerre mondiale qui se recoupent et s’entrecroisent.

Tokyo Xanadu eX+ (25 juillet)

Un séisme de forte magnitude a ravagé Tokyo et a bouleversé la vie de ses habitants il y a 10 ans de cela. La ville a depuis été reconstruite, et la vie a peu à peu repris son cours normal. Mais un autre monde aux sinistres secrets se cache derrière cette métropole flambant neuve. Le tremblement de terre à l’origine de la destruction de Tokyo a en réalité été provoqué par l’émergence d’un monde obscur rempli de mystères et de dangers, l’Éclipse. Il vous faut maintenant agir pour contrecarrer les plans des légions de l’Éclipse et protéger la paix !

The Battle Cats Unite! (2 juillet)

Inspiré du hit mobile The Battle Cats, téléchargé plus de 90 millions de fois dans le monde ! Enfin disponible sur console Nintendo Switch™ avec des fonctions inédites ! Découvre un système de combat à la portée de tous ! Fais équipe avec un ami pour un plaisir démultiplié ! Joue avec ta famille, tes amis, l’élu(e) de ton cœur… Crée une armée de Chats à ton image (enfin pas trop quand même, vu leur dégaine) et impose-toi sur le champ de bataille !

★ The Battle Cats Unite! Nintendo Switch™ – Caractéristiques ★

◆ Récupère plus de 350 héros Chats inexplicablement mignons !

Utilise les Miam et les Tickets gagnés en jouant pour obtenir toutes sortes de Chats différents dans la machine à Chapsules et les faire évoluer !

* Ce jeu ne contient aucun achat intégré.

◆ Plus de niveaux, plus de plaisir !

Joue à plus de 300 niveaux qui se déroulent dans le monde réel, dans le futur ou parfois même dans l’espace ! Tu peux aussi partir en quête de Chats mythiques en suivant les Histoires légendaires !

◆ Joue à des mini-jeux passionnants entre deux batailles !

Au fil du jeu, tu auras parfois l’occasion de jouer à un mini-jeu parmi quatre ! Gagne des objets bonus et du Charburant en fonction de ton score !

★ Fonctions à deux joueurs ★

◆ Coopérez à la tête de vos Chats !

Joue chaque niveau en solo ou avec un ami. Vous prendrez alors chacun le commandement de cinq unités face à des vagues d’ennemis. En solo, la tâche s’annonce ardue, mais ensemble, rien ne vous arrêtera !

◆ Préparez-vous à tirer au Chanon… ensemble !

Coopère avec ton allié(e) pour désintégrer les ennemis à coups de Chanon ! Trouvez le bon timing pour doubler sa puissance et prendre l’avantage !

◆ Affronte un ami dans un duel d’armées de Chats !

Qui sera la meilleure armée de Chats ? La réponse en mode VS ! Utilise le Chanon à caractéristiques de ce mode pour attaquer le point faible de l’adversaire ! Tu devras connaître chaque Chat sur le bout des pattes pour remporter la victoire !

MACHI KORO avec tout le monde (4 juillet)

« MACHI KORO avec tout le monde » est l’adaptation numérique de MACHI KORO, jeu de société connu dans le monde entier depuis sa nomination pour le Spiel des Jahres en 2015 (prix du jeu de l’année en Allemagne), et vendu à plus d’un million d’exemplaires avec MACHI KORO 2, le deuxième opus de la série. Jouable par quatre personnes à la fois en ligne ou hors ligne, ce jeu garantit de bons moments entre amis, en famille ou encore avec des joueurs du monde entier. Solo ou multijoueur, le choix n’appartient qu’à vous ! Vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs, en ligne ou hors ligne.

[Jeu en ligne]

Trouver des amis : Invitez vos amis sur Nintendo Switch™ pour jouer ensemble.

Trouver des invités : Partagez le mot de passe de la partie sur les réseaux sociaux avec les gens que vous voulez inviter.

Partie aléatoire : Trouvez des joueurs du monde entier au hasard et jouez avec eux.

[Hors ligne]

Mesurez-vous à l’IA.

Jouez de 2 à 4 joueurs en partie locale.

Petit guide des règles simples de MACHI KORO

MACHI KORO est un jeu de société aux règles simples et destiné au grand public. Tous les joueurs commencent avec trois pièces et deux structures : le Champ de blé et la Boulangerie. Lorsque vient le tour d’un joueur, il lance un ou deux dés, et si le chiffre obtenu correspond à celui d’une des structures possédées, l’effet de cette dernière se déclenche. Il devient ensuite possible de bâtir une nouvelle structure ou une structure majeure. Le premier joueur à construire toutes les structures majeures remporte la partie.

Parasol Stars – The Story of Bubble Bobble III (11 juillet)

Bub et Bob, les deux dragons légendaires des bulles, sont de retour… mais sous forme humaine ? Ce jeu TAITO qui avait connu un franc succès est disponible pour la toute première fois sur les consoles modernes. Avec leur nouvelle forme, Bubby et Bobby partent en mission pour sauver les planètes avoisinantes. Mais cette fois, fini les bulles, notre duo préféré utilise des parasols colorés aux pouvoirs magiques. Ces parasols permettent de repousser les projectiles des ennemis, et peuvent aussi étourdir ces derniers afin de les projeter et d’en faire des projectiles eux-mêmes ! Sorti en 1991, Parasol Stars est la suite de Rainbow Islands et est le troisième épisode de la cultissime série des Bubble Bobble de TAITO, des jeux d’action et de plateformes qui n’ont rien perdu de leur charme, même après toutes ces années.

Les fans de gros scores pourront se réjouir : tout comme l’opus précédent avec ses bulles, une bonne maîtrise du jeu permettra de remplir le niveau de bonbons et d’objets fruités afin d’atteindre le sommet des classements. De nombreux bonus conférant des pouvoirs spéciaux vous attendent, que ce soit des boules d’énergie rebondissantes ou de la magie capable de vider l’écran d’un coup. Jouez en solo ou avec un ami pour finir les différents niveaux en duo ! Tout comme les ennemis, votre allié peut aussi servir de projectile. Mais attention, les ennemis touchés ne seront pas les seuls à finir étourdis, votre ami sera lui aussi immobilisé. Dans le mode coopératif à 2 joueurs, un travail d’équipe efficace est nécessaire pour finir les niveaux et avoir un bon score.

Parasol Stars est un chef-d’œuvre rétro qui fait son retour sur les consoles modernes. Laissez-vous séduire par ses mondes magnifiques et détaillés et son gameplay simple mais addictif à 1 ou 2 joueurs, et découvrez un jeu où on ne se lasse pas d’essayer d’atteindre le sommet du classement.

Princess Maker 2 Regeneration (11 juillet)

Un nouveau jeu pour célébrer les 30 ans de Princess Maker 2 Les jeux de la série Princess Maker mettent en scène un père, incarné par le joueur, élevant sa fille. Ils ont permis d’établir le genre « simulation de vie » et demeurent encore populaires aujourd’hui. Princess Maker 2 est l’œuvre qui a eu le plus de succès depuis sa sortie en 1993 sur PC-98 et fête ses 30 ans cette année. C’est pour célébrer cet événement que Princess Maker 2 Regeneration a été conçu sous la direction du studio GAINAX, créateur de Princess Maker, avec des graphismes redessinés par Takami AKAI qui a notamment participé à la conception des personnages de la série.

Princess Maker 2

Princess Maker 2 est un jeu de simulation où le joueur endosse le rôle d’un père qui prend soin de sa fille adoptive venue des étoiles.

Le joueur élève sa fille de ses 10 à 18 ans et la suit au cours de ses diverses expériences jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte. Son rêve de petite fille est de devenir princesse, mais l’influence de son éducation sur son futur ouvre la voie à des dizaines de possibilités ! Quel avenir tisserez-vous avec votre fille ?

De nouveaux graphismes

Ce nouveau jeu se base sur Princess Maker 2 Refine sorti en 2004, mais les graphismes particulièrement importants ont été retravaillés par Takami AKAI pour se rapprocher du style de la version originale sur PC-98. Ils sont par ailleurs en haute résolution pour convenir aux systèmes de jeux actuels et d’une qualité exceptionnelle jusque dans les moindres détails.

Ajout d’une cinématique d’ouverture

Une cinématique produite par Yonago GAINAX a été ajoutée au début du jeu. L’animation, qui a été créée par Takami AKAI et son équipe, donnera aux nouveaux « pères » un avant-goût de la vie qui les attend avec leur « fille ».

L’importance de connaître sa fille pour l’éduquer

Princess Maker 2 Regeneration étant un jeu de simulation de vie, il est essentiel de suivre en permanence l’évolution de votre fille pour lui donner l’éducation adaptée.Dans ce nouvel opus, vous pourrez voir à tout moment comment se porte votre fille grâce aux paramètres affichés à l’écran qui vous permettront de déterminer les actions à prendre pour l’éduquer convenablement et assurer son futur.

Message de Takami AKAI

Princess Maker 2, qui est sorti il y a 30 ans, est devenu le jeu le plus aimé de la série grâce aux fans et c’est grâce à vous si une nouvelle version peut ainsi voir le jour. Merci infiniment ! J’ai enfin pu redessiner le jeu comme j’en avais envie depuis des années ! J’espère que vous apprécierez les graphismes des nouvelles vacances et des différentes fins.

Bleach: Brave Souls (11 juillet)

Plongez dans le monde de BLEACH ! Du monde des humains à la Soul Society, où vivent les Shinigamis et les esprits des morts, en passant par le sombre royaume du Hueco Mundo, où résident les esprits maléfiques connus sous le nom de Hollows, et les profondeurs de l’enfer, lieu de repos final des pécheurs, l’univers inépuisable de BLEACH est recréé dans des graphismes 3D de haute qualité. Revivez toutes vos scènes et techniques spéciales préférées de l’anime à succès !

Une sélection de personnages hauts en couleur !

Vos personnages préférés reproduits en 3D vous attendent dans des batailles féroces !

Déchainez les techniques phares de la saga comme le Getsuga Tenshô d’Ichigo, le Kyôkasuigetsu d’Aizen, le Senbonzakura Kageyoshi de Byakuya et tant d’autres !

Revivez l’histoire de l’anime dans les quêtes, formez des groupes avec vos amis et montez dans le classement, profitez du PvE avec jusqu’à trois autres joueurs dans les quêtes coopératives, ou relevez un défi encore plus grand avec une variété de quêtes spéciales super difficiles.

Entrez dans l’arène

Participez à des batailles épiques à 3 contre 3 avec des joueurs du monde entier en temps réel !

Dans certaines régions, vous avez la possibilité de choisir un Monde (serveur) au début du jeu. Cependant, il n’y a pas de différence entre les différents serveurs, à l’exception des langues proposées et de certains articles achetables.

Jeu recommandé pour :

– Les fans de l’anime original BLEACH et du manga publié dans le Shônen Jump qui veulent revivre l’histoire de BLEACH !

– Les fans de BLEACH qui souhaitent découvrir une nouvelle façon d’apprécier l’univers de la série !

– Tous ceux qui veulent se remémorer l’histoire de BLEACH avant la sortie tant attendue de l’arc anime la guerre sanglante de 1000 ans !

– Les fans de BLEACH qui veulent profiter de nouvelles histoires originales se déroulant dans leur univers favori !

– Les fans d’anime et de manga à la recherche d’un jeu d’action avec un cadre profond et captivant !

DROS (12 juillet)

DROS est une aventure de dark fantasy où vous alternerez entre une petite créature gluante et sa carapace humaine de chasseur de primes. Explorez librement 40 niveaux uniques semblables à des dioramas, remplis de personnages étranges, de puzzles complexes, de pièces cachées et de trésors anciens.

HISTOIRE AVEC UN TOURNANT

Quand le Capitaine est au bord du gouffre, le destin lance une boule courbe – entrez en scène Dros. Des motifs différents, une même mission : arrêter l’Alchimiste ! Plongez dans les mystères labyrinthiques de la Tour et côtoyez ses habitants excentriques. Cherchez des trésors alchimiques et préparez-vous à un monde qui vous tiendra en haleine.

Discutez avec une panoplie de personnages farfelus et attachants au cours de votre périple. Humains et Dros cohabitent dans la Tour, un lieu où la frontière entre le bien et le mal est aussi sinueuse qu’une paille ondulée.

CHANGEZ DE CORPS COMME IL FAUT

Préparez-vous à changer de corps ! Remuez, glissez et faufilez-vous comme le petit Dros gluant. Enfoncez de lourdes portes, activez des plaques de pression et dégagez le passage en tant que robuste Capitaine. Mais prenez garde… chacun des 40 niveaux de la Tour réserve ses propres surprises uniques !

Les obstacles sont nombreux. Faites appel à votre intelligence et à votre force pour résoudre des puzzles, repousser des créatures effrayantes, rassembler des trésors alchimiques et découvrir une tapisserie d’histoires.

CARACTÉRISTIQUES :

– Version exclusive avec sous-titres et interface utilisateur en anglais, allemand, français, espagnol, japonais et chinois traditionnel.

– Chaque recoin de la Tour est méticuleusement conçu.

– Bande sonore unique par le pionnier électronique Arovane, intégrée harmonieusement dans le monde.

– Explorez 40 niveaux chacun avec des mécaniques de puzzle uniques, des ennemis, des pièces cachées et du platforming.

– Jouez comme deux personnages très différents, chacun avec ses propres forces et faiblesses.

– Accumulez de la Prima et gagnez de nouvelles capacités.

– Narration avec humour et beaucoup de cœur.

– Collectez des entrées de journal pour approfondir l’histoire.

– Défis post-jeu pour prolonger l’aventure.

– Parcourez le jeu à toute vitesse pour découvrir des secrets spéciaux.

B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA (15 juillet)

Mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter dans un tourbillon coloré d’idoles. Vous aimez les boys bands et la J-pop ? Vous avez déjà rêvé de coacher un groupe d’artistes ? Alors, plongez-vous dans ce visual novel ! Devenez l’A&R (le lien entre les artistes et leur maison de disques) pour le talentueux groupe des B-Project. Prenez sous votre aile 14 jeunes idoles, chacun avec des personnalités et des passions différentes. C’est à vous de les soutenir, de les encourager et de les aider à s’épanouir ! Découvrez comment les autres groupes ont commencé leurs carrières : Kitakore, MooNs, THRIVE et KiLLER KiNG. Apprenez-en plus sur les obstacles qu’ils ont dû affronter sur le chemin du succès. Découvrez leurs histoires et aidez-les à former le groupe des B-Project pour monter sur la plus prestigieuse scène du Japon.

SCHiM (18 juillet)

Qu’est-ce qu’un « schim » ? Un schim est l’âme et l’esprit d’un objet, d’une chose ou d’un être vivant. Absolument tout ici-bas en possède un. Un schim ne devrait jamais être séparé de son alter ego ! Et pourtant, c’est ce qui est arrivé au votre, ce pauvre petit schim jumelé à un être humain et qui s’en voit séparé lors des prémices de ce jeu. Parviendrez-vous à le rejoindre avant qu’il ne soit trop tard ?

Satryn DX (18 juillet)

Satryn DX est un petit jeu de tir à double stick proposant des niveaux infinis d’explosions de méchants chaotiques et basées sur la physique. sauvegardez vos amis pour augmenter le multiplicateur de score. plus le score est élevé, plus de power-ups apparaîtront. j’espère que votre cerveau appréciera cette boucle de récompense.

12 méchants redoutables (pas câlins)

9 power-ups qui vous feront sourire et dire « je m’amuse »

5 dangers qui ajoutent au caractère chaotique de ce lieu étrange

Classements mondiaux

Un manuel qui révèle des astuces utiles et des connaissances inutiles au fur et à mesure que vous découvrez des choses

L’amour de tes amis te rend plus fort

Rivalia: Dungeon Raiders (18 juillet)

Rivalia est un jeu vidéo ARPG / Roguelite singleplayer, avec un style artistique cartoon qui vise à combiner le meilleur des deux genres. En prenant le contrôle de 4 personnages différents, vous pourrez affronter une série d’adversaires difficiles qui menacent la vie telle que vous la connaissez. Le jeu se situe dans le château de Rivalia, dont la réalité a été déformée à cause d’un puissant maléfice. La mission de nos héros sera de reprendre le contrôle du château en mettant fin à sa malédiction et en ramenant la paix dans le royaume. Le jeu a été créé avec un total de 6 niveaux divisés en trois biomes différents, chacun avec sa propre esthétique et ses propres défis. Tous les niveaux sont constitués d’un boss unique et d’un donjon généré de manière procédurale, plein de batailles en temps réel, avec la possibilité de passer instantanément d’un protagoniste à l’autre et de tirer ainsi le meilleur parti de leurs différentes capacités.

The Star Named EOS (23 juillet)

The Star Named EOS est une aventure à base de puzzles et à l’histoire dense sur le thème de la photographie. Explorez un monde magnifiquement dessiné à la main et photographiez les instants de la vie les plus précieux et éphémères. À mesure que vous recréez des photos du passé vous découvrirez la vérité sur un secret de famille, et l’amour qui se cache derrière des fragments de souvenirs se révèlera à vous.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (25 juillet)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure raconte l’histoire de Jemma, une marginale quittant sa petite ville pour partir à la découverte d’elle-même. Au-delà des frontières étouffantes de son univers douillet, elle va découvrir un monde inspirant, mais dominé par la peur et par une force « statique » immuable. Parviendra-t-elle à bouleverser cette culture stagnante pour y trouver sa place ? Le jeu se déroule sur une « grille » unique et interconnectée pour mêler astucieusement déplacements, exploration et combat. Lorsque Jemma bouge, c’est tout le monde qui bouge avec elle, provoquant une joyeuse sensation de chaos et un flot continu de petites énigmes intelligemment conçues pour exploiter et détourner la mécanique centrale.

Caractéristiques :

Une « grille » de gameplay unique et interconnectée qui mêle déplacements, combat et exploration.

L’aventure narrative d’une marginale qui quitte sa petite ville pour partir à la découverte d’elle-même.

Un jeu de rôle épuré, sans EXP ni inventaire, où tout est géré directement dans l’environnement.

Une campagne à la durée parfaite avec des défis optionnels et diverses options d’assistance pour que les seuls moments où vous coincez soient volontaires.

Le premier jeu d’une équipe de développement exceptionnelle, avec le graphiste de Braid.

TOKYO CHRONOS & ALTDEUS: Beyond Chronos TWIN PACK (31 juillet)

Unissez deux aventures épiques dans un seul Twin Pack ! Plongez dans le mystère de « TOKYO CHRONOS » et dans l’épique science-fiction de « ALTDEUS: Beyond Chronos » dans un ensemble unique et inoubliable ! Avec des designs de personnages conçus par LAM, ce Twin Pack promet des visuels époustouflants et une narration immersive. Eir Aoi interprète le thème d’ouverture et ASCA interprète le thème de fin pour TOKYO CHRONOS. Une liste talentueuse d’artistes, incluant ASCA, R!N, Wolpis Carter, Setsuko, YuNi et Konomi Suzuki, a contribué à ALTDEUS: Beyond Chronos !

Contenu du Twin Pack:

• « TOKYO CHRONOS »

• « ALTDEUS: Beyond Chronos »

• « ALTDEUS: Beyond Chronos EXTRA EPISODE » (les sous-titres en allemand ne sont pas pris en charge)

Caractéristiques de la version Nintendo Switch:

• Direction et travail de caméra optimisés, créant un monde modérément libre

• Jouable avec des contrôleurs ou commandes tactiles

• Fenêtres de conversation et interfaces de combat optimisées pour une jouabilité facile sur Nintendo Switch

• Reproduction complète des vibrations du contrôleur sur Nintendo Switch

*Veuillez noter que les langues prises en charge varient selon le titre.

• Langues de voix prises en charge

TOKYO CHRONOS : Japonais

ALTDEUS: BC : Japonais / Anglais

• Langues de sous-titres prises en charge

TOKYO CHRONOS : Japonais / Anglais / Chinois (Traditionnel / Simplifié)

ALTDEUS: BC : Japonais / Anglais / Allemand / Français / Chinois (Traditionnel / Simplifié)

*ALTDEUS: BC « EXTRA EPISODE » ne prend pas en charge l’allemand.

« TOKYO CHRONOS »

Quand vous vous réveillez, vous vous retrouvez à Shibuya, complètement déserté.

Piégés dans ce monde, huit amis d’école secondaire, compagnons d’enfance.

Ce qui les attend est un mystère voilé dans des souvenirs perdus et un message cryptique : « Je suis mort. Qui m’a tué ? »

Qui suis-je ? Pourquoi nos souvenirs ont-ils disparu ? Et qui est le coupable ?

Comme des fragments dispersés par un miroir brisé.

Où se trouve la vérité de ce monde—

■ Personnages

Kyosuke Sakurai (VA. Yuto Uemura)

Karen Nikaido (VA. Yui Ishikawa)

Yu Momono (VA. Ibuki Kido)

Yuria Togoku (VA. Shoko Yuzuki)

Sai Kamiya (VA. Romi PARK)

Ai Morozumi (VA. Kaori Sakurai)

Sota Machikoji (VA. Keisuke Ueda)

Tetsu Kageyama (VA. Yuki Kaji)

LOWE (VA. Ryohei Kimura)

■ Artistes

Eir Aoi / R!N / Wolpis Carter / Nejishiki / Yosuke Kori

« ALTDEUS: Beyond Chronos »

En l’an 2080, l’humanité, chassée sous terre par l’apparition soudaine des êtres colossaux connus sous le nom de « Meteoras », a cherché refuge dans la ville souterraine de Tokyo Augmenté, avec un rayon de 2 kilomètres. Deux siècles plus tard, en 2280, Chloé, membre de l’organisation Prometheus, qui s’oppose aux Meteoras, pilote l’arme de défense de la ville humanoïde Makhia, survivant aux dures batailles aux côtés de ses camarades.

Tout ce qu’elle fait est pour venger sa chère amie, Coco.

Alors que de nombreuses décisions cruciales vous attendent, serez-vous capable d’appuyer sur la gâchette ?

■ Personnages

Chloe (VA. Chelsey Moore – Anglais, Akari Kito – Japonais)

Coco Coconoe (VA. Danii Meger – Anglais, Kaya Okuno – Japonais)

Noa (VA. Grace Chan – Anglais, Yumiri Hanamori – Japonais)

Anima (VA. Yui Ishikawa – Japonais)

Yamato Amanagi (VA. Jesse Inocalla – Anglais, Yusuke Kobayashi – Japonais)

Aoba Iwaza (VA. Adam Fedyk – Anglais, Yoshihiko Aramaki – Japonais)

Julie (VA. Asia Mattu – Anglais, Yu Serizawa – Japonais)

Deiter (VA. Chris Garnier – Anglais, Show Hayami – Japonais)

AARC Ares (VA. Nobuhiko Okamoto – Japonais)

■ Artistes

ASCA / R!N / Setsuko / YuNi / Wolpis Carter / Konomi Suzuki / Kuniyuki Takahashi (MONACA) / kz / Yosuke Kori