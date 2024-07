Lorsque Nintendo publie normalement une mise à jour du firmware de la Nintendo Switch, cela se traduit par un changement de numéro de version et, au minimum, par une poignée de changements confirmés via des notes de patch. Pour que ces mises à jour s’installent, la console doit se redémarrer.

De temps en temps, Nintendo publie une mise à jour du micrologiciel (firmware) qui ne nécessite pas de redémarrage. Ces mises à jour sans redémarrage, ou « rebootless », sont généralement très petites et les notes de mise à jour ne sont généralement pas publiées. Pour que ces mises à jour se terminent, la console doit se redémarrer. Cependant, ce n’est pas toujours le cas pour les mises à jour.

La console passe donc en 18.1.0, et Nintendo a été cette fois encore plutôt avare en informations officielles sur le correctif. Heureusement, le dataminer OatmealDome a partagé un peu plus d’informations sur ce que fait la mise à jour.

Cette mise à jour se concentre uniquement sur les ajouts à la liste des mots interdits sur la Nintendo Switch :

[Nintendo Switch Firmware Update]

A rebootless update was released for 18.1.0.

Nintendo updated the Japanese bad words list to block a censor-evading way to write « sixty-nine » (シツクスナイン).

And that’s about it.

— OatmealDome (@OatmealDome) July 2, 2024