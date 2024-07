Nintendo a récemment intenté deux procès contre des personnes qui, selon l’entreprise, ont facilité le piratage de la console Nintendo Switch. Torrent Freak a rapporté les résultats de ces poursuites.

Dans le premier procès, Modded Hardware est accusé d’avoir violé le DMCA en vendant des puces de mod et des dispositifs MIG. Des consoles moddées avec des jeux piratés ont apparemment été expédiées également. Alors que Nintendo avait initialement menacé le propriétaire Ryan Daly de poursuites judiciaires et qu’il avait été convenu que les activités illégales cesseraient, Modded Hardware a poursuivi ses activités. Daly a finalement déclaré qu’il cherchait un nouvel avocat, mais Nintendo n’a pas voulu attendre plus longtemps et a intenté une action en justice en bonne et due forme.

Modded Hardware est accusé de violation des droits d’auteur et du DMCA. En plus de demander l’arrêt immédiat des activités illégales, y compris l’arrêt de la vente des puces Mod et de la puce mémoire « MIG Switch » pour les jeux piratés, Nintendo demande des dommages et intérêts.

« Le défendeur offre non seulement le matériel et le micrologiciel nécessaires pour créer et jouer à des jeux piratés, mais il fournit également à ses clients des copies de jeux Nintendo piratés. Généralement, lorsqu’un client achète une console piratée ou les services de contournement, le défendeur préinstalle sur la console un portefeuille de jeux piratés prêts à jouer, y compris certains des titres les plus populaires de Nintendo tels que ses jeux Super Mario, The Legend of Zelda et Metroid. »

« En effet, étant donné que les jeux Nintendo Switch piratés ne peuvent pas être utilisés ou créés sans une console piratée et les logiciels et matériels connexes, c’est uniquement grâce à des produits et services tels que ceux vendus par le Défendeur que les marchés illégaux distribuant des jeux piratés existent et prospèrent. »