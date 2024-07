Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 2 juillet 2024 : Outright Games, le principal éditeur de divertissement interactif familial, en collaboration avec Hasbro, l’un des principaux fabricants de jouets et de jeux, et le distributeur Maximum Entertainement France, est ravi de révéler les premiers détails de son prochain jeu vidéo TRANSFORMERS : Épreuves Galactiques.

Développé par 3DClouds et basé sur la marque emblématique TRANSFORMERS, ce jeu de course et d’aventure unique, avec des éléments rogue-lite, offrira aux fans une fusion intense de course d’arcade et de combat de robots.

TRANSFORMERS : Épreuves Galactiques sortira le 11 octobre 2024, et sera disponible en édition physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox One/ Series X.

Après que le maléfique NEMESIS PRIME ait volé les reliques Prime, les AUTOBOTS et les DECEPTICONS doivent se lancer dans une aventure palpitante pour récupérer ces artefacts et contrôler les incroyables pouvoirs qu’ils confèrent. Les fans peuvent incarner des AUTOBOTS ou des DECEPTICONS emblématiques, comme Bumblebee, Megatron, Elita-1 et Optimus Prime, et faire la course sur des circuits de combat pour collecter des reliques et battre leurs adversaires. Le gameplay intègre à la fois des courses d’arcade traditionnelles sous forme de véhicules et des combats dynamiques sous forme de robots, les joueurs devant vaincre leurs ennemis et atteindre la ligne d’arrivée.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent et collectent de nouvelles reliques, ils améliorent leurs compétences et débloquent de nouveaux personnages et skins emblématiques. Deux modes de jeu sont disponibles. Jouez aux Épreuves Galactiques pour progresser dans les niveaux et collecter des reliques en mode solo. En mode Arcade, rejoignez un ami en mode multijoueur local à 2 joueurs et participez à une course rapide, en créant une expérience de course personnalisée avec votre circuit, votre personnage et vos armes, ou participez à des tournois spécialisés en fonction de l’emplacement.