Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 2 juillet 2024 : Blaze Entertainment et Maximum Entertainment France ont le plaisir de dévoiler de nouveaux produits de la gamme HyperMegaTech Super Pocket, avec les nouveaux partenaires de licence Atari et Technos ! Ces tout nouveaux appareils de poche de jeu rétro intègrent des jeux d’arcade, de console et de console portable de ces grands éditeurs de jeux qui peuvent tenir dans votre poche !

Les deux prochaines Super Pocket qui arriveront chez les commerçants en 2024 sont la Super Pocket Atari Edition et la Super Pocket Technos Edition. Chaque console sera disponible au prix de 59 € et pourra être précommandée à partir du 31 juillet avant sa sortie en octobre 2024.

Suite aux succès critiques des deux premières consoles Super Pocket lancées en 2023, ces deux nouvelles consoles portables vous apportent également plus de jeux d’arcade authentiques, afin que vous puissiez vous amuser encore plus et battre ces jeux qui vous ont coûté tout votre argent de poche lorsque vous y avez joué pour la première fois. Tout cela en plus des meilleurs jeux de console de ces éditeurs, tous intégrés à votre Super Pocket.

La Super Pocket Atari Edition est livrée avec un nombre phénoménal de 50 jeux classiques de la société légendaire. La console comprend 13 jeux d’arcade, dont Asteroids, Berzerk, Crystal Castles, Frenzy et bien d’autres, ainsi que plus de 30 jeux pour consoles de salon et portables, comme Adventure, Warbirds, Dark Chambers, Miner 2049er et bien d’autres, issus de quatre générations de consoles Atari. Tous ces jeux sont préchargés sur votre Super Pocket et présentés dans une palette de couleurs inspirée d’Atari. La Super Pocket Technos Edition est livrée avec 15 jeux incroyables incorporés provenant du nom emblématique derrière l’un des titres les plus marquants de l’arcade – Double Dragon. La gamme complète des jeux d’arcade Double Dragon, The Combatribes, Renegade, et bien d’autres encore, côtoieront les portages pour consoles de salon et portables de Double Dragon et du jeu culte River City Ransom. La console est présentée dans une palette de couleurs inspirée de Technos. Les Super Pocket sont dotés d’une interface utilisateur facile à utiliser qui vous permet de sélectionner simplement le jeu que vous voulez, de sauvegarder ou de charger facilement un jeu et d’une variété d’options de rapport d’écran et de pixels parfaits pour une utilisation optimale sur l’écran IPS lumineux. La Super Pocket permet également à tous les joueurs de jouer rapidement et agréablement grâce à son « mode facile ». Cette fonction qui fait son retour diminue la difficulté des jeux d’arcade pour que vous puissiez passer facilement les niveaux difficiles à maîtriser, ou pour qu’une personne plus jeune puisse éviter de rencontrer des pics de difficulté pendant qu’elle joue. En plus des jeux inclus, les deux Super Pocket sont entièrement compatibles avec les cartouches Evercade. Ces cartouches, conçues pour le système Evercade de Blaze Entertainment, contiennent des jeux sous licence officielle de plusieurs éditeurs et s’insèrent dans la Super Pocket par un port cartouche situé à l’arrière de la console. La bibliothèque complète de cartouches est prise en charge, ce qui signifie que les propriétaires de Super Pocket peuvent étendre leur bibliothèque à plus de 500 jeux avec ces cartouches. La Super Pocket n’a subi aucun changement dans son format très apprécié, étant suffisamment petite pour tenir dans votre poche (78 mm x 125 mm x 25 mm). Elle comporte quatre boutons frontaux, un bouton de démarrage et de sélection et un bouton de menu, ainsi qu’une croix directionnelle circulaire, conçue pour la Super Pocket. Il comprend également quatre boutons arrière pour les jeux qui nécessitent des commandes étendues à partir de la bibliothèque de cartouches Evercade. Les Super Pockets disposent d’un écran IPS 320×240 couleur lumineux, d’une prise casque de 3,5 mm et utilisent l’USB-C pour recharger leur batterie. Liste complète des jeux : Super Pocket Atari Edition – 50 jeux : Asteroids (Arcade)

Berzerk (Arcade)

Canyon Bomber (Arcade)

Crystal Castles (Arcade)

Frenzy (Arcade)

Liberator (Arcade)

Lost Tomb (Arcade)

Millipede (Arcade)

Missile Command (Arcade)

Night Driver (Arcade)

Pong (Arcade)

Skydiver (Arcade)

Super Breakout (Arcade)

Adventure (2600)

Aquaventure (2600)

Dark Cavern (2600)

Gravitar (2600)

Haunted House (2600)

Radar Lock (2600)

Save Mary! (2600)

Solaris (2600)

Street Racer (2600)

Submarine Commander (2600)

Tempest (2

600)

Video Pinball (2600)

Wizard (2600)

Yars’ Revenge (2600)

Bounty Bob Strikes Back! (5200)

Countermeasure (5200)

Final Legacy (5200)

Miner 2049’er (5200)

Xari Arena (5200)

Alien Brigade (7800)

Asteroids (7800)

Centipede (7800)

Dark Chambers (7800)

Desert Falcon (7800)

Fatal Run (7800)

Food Fight (7800)

Ninja Golf (7800)

Motor Psycho (7800)

Basketbrawl (Lynx)

Checkered Flag (Lynx)

Dirty Larry: Renegade Cop (Lynx)

Kung Food (Lynx)

Robo-Squash (Lynx)

Scrapyard Dog (Lynx)

Super Asteroids & Missile Command (Lynx)

Turbo Sub (Lynx)

Warbirds (Lynx)