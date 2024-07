Préparez‑vous au mieux pour le Festival GO.



e Festival Pokémon GO 2024 : Mondial est le plus grand évènement Pokémon GO de l’année. Il aura lieu les 13 et 14 juillet, de 10h à 18h, heures locales, chaque jour. Un tourbillon de Pokémon à attraper, d’Études, d’Échanges et de Combats de Raid vous attend et vous aurez 16 heures pour en profiter ! Plus de 70 espèces de Pokémon feront leur apparition, mais le clou du spectacle est Necrozma, qui fera ses débuts dans Pokémon GO dans le monde entier lors des Raids du week-end. Vous ne voudrez pas passer à côté de ces Raids : vous pourrez affronter Necrozma le samedi 13 juillet, et Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l’Aurore le dimanche 14 juillet ! Ce n’est pas tout ! Ce week-end vous réserve bien d’autres surprises, en plus de vous donner l’opportunité d’attraper ce Pokémon légendaire sous toutes ses formes !

L’expérience Festival GO 2024 de chaque Dresseur et Dresseuse sera unique, façonnée par ses propres intérêts et objectifs. Par exemple, les Dresseurs et Dresseuses qui cherchent à attraper autant de Pokémon chromatiques que possible auront un objectif différent de ceux qui espèrent améliorer leurs performances dans la Ligue Combat GO.

Au vu du nombre d’activités qui vous attendent, nous avons préparé des conseils pour vous aider à vous préparer au mieux avant l’évènement, afin que vous ayez la meilleure expérience possible et que vous vous amusiez, quels que soient vos objectifs. Faire de la place dans votre espace de stockage Pokémon pour tous les nouveaux amis que vous attraperez, rechercher des évènements en personne près de chez vous pour faire des rencontres… Découvrez ci-dessous ce que vous pouvez faire pour améliorer votre expérience pendant l’évènement.

Refaites du stock

De nombreux articles seront très utiles pour le Festival Pokémon GO 2024 : Mondial, nous vous conseillons donc de faire le plein. De nombreuses activités seront disponibles pendant l’évènement, préparez-vous donc en faisant le plein d’objets, ce qui vous permettra d’avoir l’esprit tranquille et de vous amuser. Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre Sac d’objets (dans le jeu et dans la vraie vie) avant l’évènement.

Agrandissez votre Sac d’objets : si votre Sac d’objets est déjà bien rempli, agrandissez-le pour ne pas avoir à vous débarrasser d’objets pendant l’évènement.

si votre Sac d’objets est déjà bien rempli, agrandissez-le pour ne pas avoir à vous débarrasser d’objets pendant l’évènement. Agrandissez votre espace de stockage de Pokémon : il n’y a rien de pire que de vouloir attraper un Pokémon dans la nature et de se rendre compte que son espace de stockage est plein. Devoir se dépêcher pour transférer des Pokémon au professeur avant que le Pokémon sauvage ne s’enfuie n’est pas la manière la plus amusante de profiter de l’évènement. Pour gagner du temps et ne pas stresser inutilement, transférez des Pokémon ou agrandissez votre espace de stockage de Pokémon avant le début de l’évènement.

Devoir se dépêcher pour transférer des Pokémon au professeur avant que le Pokémon sauvage ne s'enfuie n'est pas la manière la plus amusante de profiter de l'évènement. Pour gagner du temps et ne pas stresser inutilement, transférez des Pokémon ou agrandissez votre espace de stockage de Pokémon avant le début de l'évènement. Faites le plein de Poké Balls : l'objectif premier de tout évènement Pokémon GO est d'attraper des Pokémon, et pour cela, vous avez besoin de Poké Balls. Même si vous allez probablement faire tourner les PokéStops et les PhotoDisques des Arènes pendant l'évènement, faire le plein de Poké Balls avant l'évènement vous donnera une bonne longueur d'avance.

Procurez-vous des Potions et des Rappels : si vous prévoyez de participer à des Raids (et vous ne voulez sans doute pas passer à côté de Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l'Aurore !), vous aurez besoin de Potions et de Rappels pour garder vos Pokémon en forme et prêts à combattre.

Faites le plein de Morceaux d'Étoiles et d'Œufs Chance : pendant le Festival Pokémon GO2024 : Mondial, les Morceaux d'Étoiles vous feront gagner 2 fois plus de Poussières Étoiles et les Œufs Chance doubleront la quantité de PX que vous recevez tant qu'ils sont actifs, alors vous feriez bien d'en avoir à portée de main !

pendant le Festival Pokémon GO2024 : Mondial, les Morceaux d’Étoiles vous feront gagner 2 fois plus de Poussières Étoiles et les Œufs Chance doubleront la quantité de PX que vous recevez tant qu’ils sont actifs, alors vous feriez bien d’en avoir à portée de main ! N’oubliez pas la nourriture, les boissons et la crème solaire : si les Rappels et les Potions sont vitaux pour vos Pokémon, il est également important que vous preniez soin de vous pendant l’évènement. Prenez le temps de manger, de vous hydrater et de protéger votre peau du soleil. Le Festival Pokémon GO est fait pour que vous vous amusiez, alors ne jouez pas le ventre vide et ne prenez pas le risque d’attraper des coups de soleil. Hydratez-vous, prévoyez des en-cas et mettez de la crème solaire !

Ticket ou non ?

Vous n’avez pas besoin de ticket pour vous amuser pendant le Festival Pokémon GO 2024 : Mondial, mais si vous hésitez à en acheter un, mieux vaut vous décider avant le début de l’évènement. Un ticket pour l’évènement mondial coûte 14,99 USD (ou l’équivalent dans votre monnaie locale) et peut être acheté dans la Boutique du jeu. Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons détaillé ce à quoi vous aurez droit si vous achetez un ticket.

Les Dresseurs et Dresseuses ayant acheté un ticket auront accès à une Étude spéciale qui leur permettra de rencontrer le Pokémon fabuleux Marshadow. Ils pourront également accéder à une Étude spéciale centrée sur Necrozma le dimanche.

Pendant les heures de rotation d’habitat du samedi, les Dresseurs et Dresseuses en possession d’un ticket pourront collaborer afin de terminer des Défis globaux et remporter des bonus spéciaux qui resteront actifs jusqu’à la fin de l’heure. De plus, certains Pokémon seront attirés par l’Encens pendant ces heures de rotation d’habitat. Vous retrouverez notamment Zarbi A, Zarbi D, Zarbi G, Zarbi H, Zarbi I, Zarbi N, Zarbi T, Zarbi Y et Corayon dans l’habitat Journée radieuse, Maracachi dans l’habitat Prairie aurorale, Vostourno dans l’habitat Nuit profonde et Rocabot dans l’habitat Crépuscule rampant.

Les Dresseurs et Dresseuses en possession d’un ticket bénéficieront également de bonus exclusifs, notamment plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques, jusqu’à six Échanges spéciaux par jour, jusqu’à neuf passes de Raid par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes, des Œufs de 7 km spéciaux et 2 fois plus de bonus de dégâts en participant à des Raids avec des Amis. Selon vos objectifs pour le Festival GO 2024, ces bonus pourraient vous donner un avantage significatif, en particulier pour les Dresseurs et Dresseuses qui espèrent attraper pléthore de Pokémon chromatiques et participer à de nombreux Raids.

Trouver des amis

Il est plus amusant de jouer à Pokémon GO avec des amis, de plus, cela présente des avantages pour le Festival GO 2024. C’est la première année où les Dresseurs et les Dresseuses peuvent utiliser Jeu en équipe pendant l’évènement, ce qui sera utile pour vaincre Necrozma plus rapidement dans les Raids : Jeu en équipe peut booster les Attaques Chargées, permettant à votre groupe d’infliger des dégâts plus rapidement.

En outre, les Dresseurs et Dresseuses qui achètent un ticket pour le Festival Pokémon GO 2024 : Mondial peuvent effectuer jusqu’à six Échanges Spéciaux par jour pendant l’évènement, donc avoir des amis à proximité avec qui échanger (et décider à l’avance quels Pokémon vous aimeriez échanger) est une bonne façon de se préparer. Si vous souhaitez vous faire de nouveaux amis, vous pouvez faire quelques recherches et trouver l’évènement ou la rencontre Festival Pokémon GO 2024 : Mondial le plus proche de chez vous.

Préparez-vous pour les Études

Bien qu’il soit impossible de déterminer les tâches d’Étude que vous devrez réaliser pendant le Festival GO 2024, les évènements précédents avaient tendance à présenter des thèmes communs. Même si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous pouvez quand même vous préparer. Tout d’abord, entraînez-vous à réaliser des lancers Jolis, Super et Excellents. Les tâches d’Étude vous demandent souvent de montrer vos talents au lancer de Poké Balls, et il s’agit de manière générale d’une compétence très utile et importante dans Pokémon GO. Deuxièmement, assurez-vous d’utiliser la fonctionnalité des mots-clés. Les tâches d’Étude demandent souvent de recharger, de faire évoluer ou de purifier des Pokémon. En attribuant un mot-clé aux Pokémon concernés avant l’évènement, vous gagnerez du temps.

Meilleurs Pokémon que vous pouvez attraper pendant le Festival Pokémon GO 2024 : Mondial pour la Ligue Combat GO

Avec plus de 70 espèces de Pokémon apparaissant dans la nature et dans les Raids pendant le Festival Pokémon GO 2024 : Mondial, les Dresseurs et Dresseuses voulant constituer des équipes pour la Ligue Combat GO pourraient avoir du mal à déterminer quels Pokémon attraper. Certains Pokémon qui apparaîtront pendant les heures de rotation d’habitat le samedi et dans la nature le dimanche ont tendance à être populaires dans les combats contre d’autres Dresseurs et Dresseuses, alors ouvrez l’œil et attrapez-en le plus possible pour gagner des Bonbons et des Poussières Étoiles afin de les recharger et de leur apprendre des Attaques Chargées optimales.

Habitat Prairie aurorale

Roucool apparaîtra pendant l’heure de rotation de l’habitat Prairie aurorale, et bien qu’il ne soit pas très compétitif dans la Ligue Combat GO elle-même, son Évolution, Roucoups, évolue en Roucarnage, qui est un excellent choix pour la Ligue Super et la Ligue Hyper. Goélise est un autre Pokémon qui apparaîtra, et son Évolution, Bekipan, est un choix solide pour la Ligue Super. Enfin, Limonde de Galar fera également son apparition. Il s’agit d’un partenaire de choix pour la Ligue Super et la Ligue Hyper, qui n’aura pas besoin d’évoluer pour être prêt au combat.

Habitat Journée radieuse

Deux Pokémon qui apparaîtront pendant l’heure de rotation de l’habitat Journée radieuse ont des Évolutions finales qui brillent dans la Ligue Combat GO. Plus précisément, l’Évolution finale de Salamèche, Dracaufeu, est un choix solide pour la Ligue Super et la Ligue Hyper, et l’Évolution finale de Minidraco, Dracolosse, est extrêmement puissant dans la Ligue Hyper et la Ligue Master.

Habitat Crépuscule rampant

Évoli apparaîtra pendant l’heure de rotation de l’habitat Crépuscule rampant, et bien qu’il vaille toujours la peine de l’attraper pour sa pléthore d’Évolutions (qui nécessitent toutes des Bonbons pour être activées), ses Évolutions Noctali et Nymphali sont particulièrement compétitives dans la Ligue Super et la Ligue Hyper. Brocélôme est un autre Pokémon qui se faufilera dans le crépuscule, et son Évolution Desséliande est un concurrent de taille dans la Ligue Super et la Ligue Hyper.

Habitat Nuit profonde

Cette heure de rotation d’habitat met en vedette deux Pokémon qui n’ont pas besoin d’évoluer pour sortir leur épingle du jeu dans la Ligue Super : Scorplane et Strassie. De plus, Gobou apparaîtra dans cet habitat, et son Évolution finale, Laggron, est une force de la nature dans la Ligue Super et la Ligue Hyper. Ces trois Pokémon valent la peine d’être attrapés lors de cet évènement.