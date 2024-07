Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 1er juillet 2024 – Fireshine Games, le développeur Pugstorm et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que Core Keeper, le jeu d’aventure minier bac à sable primé, sortira en édition physique sur Nintendo Switch, Xbox Series One/Series X, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 27 août prochain.

La version PC quittera également son Accès Anticipé Steam et sera lancée en version complète le même jour, avec une énorme mise à jour 1.0 proposant de nouveaux contenus, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de qualité de vie équivalentes à celles des versions pour consoles.

Nommé pour le « Meilleur lancement Early Access » aux Golden Joystick Awards 2022 et avec plus de 2 millions d’exemplaires déjà vendus, Core Keeper est un jeu d’aventure de minage récompensé, jouable en solo ou avec des amis, dans lequel vos choix façonnent un voyage épique. Récoltez des reliques et des ressources pour construire votre base, fabriquez des outils avancés et explorez un monde en constante évolution qui n’attend que d’être découvert.

Explorez des biomes mystérieux, améliorez vos compétences, rencontrez les habitants des cavernes, battez des Titans légendaires et dévoilez le pouvoir du Noyau. Cultivez votre jardin, pêchez dans des eaux mystérieuses, maîtrisez des recettes, faites éclore des animaux de compagnie, conduisez des véhicules et créez votre propre aventure unique, seul ou avec des amis, dans ce bac à sable souterrain enchanteur.

« Nous sommes ravis de la sortie de Core Keeper sur consoles et PC au mois d’août« , a déclaré Vincent Coates, Senior Brand Manager chez Fireshine Games. « Cela a été incroyable de voir plus de 2 millions de joueurs découvrir le charme, le mystère et la convivialité de Core Keeper pendant l’accès anticipé à Steam, et nous avons hâte qu’encore plus de joueurs découvrent tout ce qu’il contient.

Construire, cultiver et pêcher, faire éclore des animaux de compagnie, affronter des boss gigantesques et explorer des contrées mystérieuses, Core Keeper réunit une grande partie de ce que les joueurs aiment dans un jeu captivant qu’ils peuvent jouer entièrement en solo ou ensemble en ligne avec leurs amis.«

À propos de Core Keeper :

Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.

Dans cette aventure bac à sable primée, que tu peux découvrir en solo ou avec des amis, tes choix façonnent un périple épique.

Récolte des reliques et des ressources, fabrique des outils sophistiqués, construis ta base et explore un monde dynamique en constante évolution, qui n’attend que d’être mis au jour.

Améliore tes habiletés, combats des Titans légendaires et dévoile le pouvoir du Noyau.

Cultive ton jardin, pêche dans des eaux mystérieuses, maîtrise un large éventail de recettes, élève et prends soin d’animaux, fais connaissance avec les caverneux et taille ton propre monde unique dans une aventureuse souterraine enchanteresse.

Caractéristiques principales : EXPLOITE DES RESSOURCES Forge ta propre voie à travers les souterrains. Creuse profondément pour récolter des ressources inestimables et déterrer des pierres précieuses cachées. Pioches, cannes à pêche, pelles, pièges, bombes et mortiers : pour t’aider à survivre, fabrique tous les outils nécessaires. Modernise ton arsenal et ton équipement grâce à des outils sophistiqués, comme le rayon d’anéantissement, et automatise la machinerie pour rationaliser l’exploitation minière, la fusion, le stockage, etc. Améliore tes habiletés et déverrouille des armes puissantes pour conquérir les profondeurs. DÉCOUVRE UN ANCIEN MONDE Explore divers biomes dotés d’écosystèmes uniques et recelant des légendes oubliées depuis longtemps. Des murs vivants des Cavernes d’argile aux cavernes de cristal de la Frontière chatoyante, découvres-en plus sur ce monde mystérieux en dévoilant les secrets des caverneux. Construis un bateau pour naviguer sur la Mer engloutie, parcours le Désert des origines et exhume les restes d’anciennes civilisations.

CONSTRUIS, FABRIQUE ET LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ Crée une base totalement unique en utilisant différents matériaux et éléments personnalisés. Repaire d’aventurier intrépide ou cottage souterrain tout confort : fais des souterrains ce qui te plaît ! Personnalise l’apparence de ton personnage, et profite d’un vaste choix de puissantes armures et tenues uniques pour le préparer au mieux à chaque situation.

AFFRONTE DES TITANS Combats des Titans légendaires qui détiennent le secret de ce monde oublié depuis l’aube des temps. Perfectionne tes habiletés au combat contre une variété de monstres et de mini-boss, dépense tes points de talent pour améliorer tes capacités et établis ta stratégie pour conquérir ces créatures souterraines colossales. Découvre des butins rares et puissants pour t’aider dans ton périple et alimenter le Noyau.