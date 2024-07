XSEED Games a officialisé Ys Memoire :the Oath in Felghana sur Nintendo Switch via un trailer sur leur chaine Youtube. Pas de date précise annoncée, juste début 2025.

Pour rappel ce jeu est un remake de Ys III : Wanderers from Ys sorti en 1989. La version Nintenxo Switch sera une version améliorée du jeu sorti en 2010 sur PSP. L’histoire se passe 3 ans après les événements de Ys I et Ys II

Une édition collector sera disponible pour ce jeu, elle contiendra le jeu, un diorama en acrylique, 4 cartes postales, un tissu en microfibre ainsi que la bande-son du jeu en version CD. Le prix annoncé est de $59,99 mais pas plus de précision pour le prix européen.

Vous pouvez voir ce trailer ci-dessous :