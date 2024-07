Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.7.0.

■ Vous pouvez désormais sélectionner un Emblème partenaire de fusion sur l’écran de modification des sets d’aptitudes !

Vous pouvez désormais sélectionner un Emblème partenaire de fusion sur l’écran de modification des sets d’aptitudes. Dans la section « Sélect. Emblème », vous pouvez assigner n’importe lequel de vos Emblèmes alliés en tant que partenaire de fusion. Lorsqu’un partenaire de fusion est assigné, si vous touchez l’aptitude spéciale, les détails des renforcements obtenus après la fusion s’affichent.

Les sets d’aptitudes peuvent être modifiés en sélectionnant « Modifier/assigner sets » dans la section « Attributs/équipement » du menu « Alliés » ou depuis les sets d’aptitudes sur l’écran de caractéristiques détaillées du héros. Veuillez consulter la notification intitulée « Que sont les Emblèmes ? » pour en savoir plus sur les Emblèmes et la fusion.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros mythiques

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Nótt, Lune élégante, et Ashera, Déesse de l’ordre, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude A

Foudre distante

L’unité riposte peu importe la distance à laquelle se trouve son assaillant. Si l’ennemi initie le combat, confère Vit +5 à l’unité pendant le combat.

Non compatible :

・ Aptitude B

Aile sœur-lun. +

Si la Vit de l’unité est comparée à celle d’un, ennemi ou d’un allié pour une autre aptitude,, confère Vit +7 à l’unité le temps de la, comparaison (la Vit réelle n’est pas affectée).

Si PV de l’unité ≥ 25 % au début du combat, inflige Atq/Vit/Déf -5 à l’ennemi, l’unité inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 10 % de son Atq (aptitudes spéciales à effet de zone exclues), et réduit de 50 % le pourcentage des aptitudes des ennemis (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage pendant le combat (aptitudes spéciales à effet de zone exclues), et si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi, réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 5x la différence (50 % maximum, aptitudes spéciales des striges exclues). Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Répit Vit/Rés 4

Inflige Vit/Rés -X à l’ennemi (X = 4 + nombre d’effets【Bonus】dont l’ennemi bénéficie ; 8 maximum, bonus de caractéristiques exclus) et les bonus de Vit/Rés dont l’ennemi bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat.

【Bonus】

Inclut tous les effets conférés pendant un tour ou valables pour ce tour uniquement (caractéristiques augmentées, effets des aptitudes comme Ralliement ou Élan, bonus de déplacement, effets comme Suprématie).

Non compatible :

・ Aptitude C

Ordre modéré +

En début de tour, confère Atq/Rés +6, 【Anti-panique】,【Anti-double】 et【Lame maudite】aux alliés à 3 cases ou moins de l’unité pendant un tour, et si le nombre d’alliés à 3 cases ou moins de l’unité est ≥ 3, confère Atq/Rés +6,【Anti-panique】, 【Anti-double】et l’effet suivant à l’unité pendant un tour : « réduit de 50 % le pourcentage des aptitudes des ennemis (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage pendant le combat (aptitudes spéciales à effet de zone exclues) ».

Si l’unité se trouve à 3 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 à l’unité pendant le combat.

【Anti-panique】

Si l’unité est affectée par Panique (bonus convertis en malus), neutralise l’effet « les bonus de la cible se transforment en malus » pendant un tour. (Même si l’effet est neutralisé, l’état infligé par Panique est conservé, et est considéré comme un état infligé par Malus).

【Anti-double】

Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi pendant le combat, neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchent l’unité d’en réaliser pendant un tour.

【Lame maudite】

Les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés de l’ennemi (la valeur la plus faible) pendant un tour en combat (cet effet s’applique également pour les dégâts infligés par les aptitudes spéciales déclenchées avant le combat)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Nótt, Lune élégante, et Ashera, Déesse de l’ordre, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.7.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 7 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 7 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :



Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/8/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 7 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.7.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 6 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.7.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir de nouvelles armes qui leur seront réservées.

Lance wyverne

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Gall, Chevalier azur

Hache de général

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mustafa, Champion plégien

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Lame d’ombre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kris, Héros inconnu

Lance étoilée

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ingrid, Chevalier d’été

Hrímfaxi

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nótt, Lune élégante

Arc double

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Shinon, Archer acerbe

Verdict de l’ordre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ashera, Déesse de l’ordre

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour éclair (A/D) : niveau 12

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Le berceau vide » de Fire Emblem Fates et « Le Cerf d’or et la Lune Croissante » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 4 500.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 9/7/2024 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Lloyd, Le loup vengeur

・ Alcryst, Marié timide

■ Autres modifications

○ Nous avons corrigé un problème affectant la condition de statut négatif d’Entrave.

L’effet négatif d’Entrave limite le déplacement d’une unité à 1 case. Cependant, cet effet ne fonctionnait pas comme prévu et a été corrigé. Auparavant, lorsque le déplacement d’une unité était limité à 1 case, la véritable capacité de déplacement dépendait du type de l’unité. Par exemple, avec le fonctionnement précédent de cet effet, une unité de type fantassin ne pouvait pas se déplacer sur un terrain de forêt adjacent. Après la mise à jour, le déplacement des unités sera limité à 1 case, quel que soit leur type de mouvement. Dans des cas comme celui mentionné précédemment, l’unité pourra même se déplacer sur un terrain de forêt adjacent.

○ Modification du personnage Gullveig, Brillances solaires.

Nous avons ajusté l’apparence de Gullveig, Brillances solaires lorsqu’il active sa double aptitude.

○ Ajustements d’illustrations de Gullveig, Brillances solaires.

Parmi les illustrations de Gullveig, Brillances solaires, les deux poses suivantes ont été remplacées.

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.