Avec ces dernières mises à jour, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour commencer à jouer à Monster Hunter Now. Le jeu ne cesse de s’améliorer, et Niantic vient à peine de lancer sa première mise à jour de contenu de la Saison 2. Les chasseurs peuvent dès maintenant se préparer à accueillir dans le jeu le premier Léviathan de Monster Hunter Now : le Mizutsune, ainsi que de nombreuses Chasses Estivale.

La deuxième partie de Orages et Bulles en folie sera disponible le 8 juillet avec :

Le premier monstre Léviathan – Le Mizutsune est le premier Léviathan à rôder dans les plaines de Monster Hunter Now. Les joueurs devront faire de leur mieux au combat et récupérer ses matériaux pour obtenir de nouveaux équipements et de nouvelles compétences.

Nouveaux événements de Chasses Estivale

Le Festival des bulles : du 18 au 28 juillet, tous les monstres (y compris le Mizutsune) apparaîtront dans un plus grand nombre d’endroits sur le terrain. Les joueurs peuvent accomplir des quêtes à durée limitée pour obtenir des matériaux du Mizutsune, des équipements spécials inspirés de l’été, une médaille de chasseur exclusive, ainsi qu’une Ecaille de Mizutsune s’ils parviennent à la fin.

Dark Daydreams : les 20 et 21 juin, le tout premier événement payant sera organisé dans Monster Hunter Now. Les chasseurs munis de billets bénéficieront d'une expérience de chasse considérablement améliorée avec un accès illimité aux Chassathons et aux Interceptions de Dragons Anciens, ainsi que la possibilité de chasser Belladone Paolumu avant tout le monde.

Des détails supplémentaires sur la mise à jour sont disponibles sur le blog.

La deuxième saison de Monster Hunter Now se poursuit tout au long de l’été, avec de nouveaux événements, du contenu et des fonctionnalités qui changent la donne.

Rejoignez la chasse en téléchargeant le jeu sur l’App Store et Google Play.