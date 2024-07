Saint-Ouen, France – 5 juillet 2024 – Secret Mode, le développeur Max Inferno et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que le jeu d’énigme basé sur le rangement A Little To The Left sera disponible le 18 octobre dans une « Extra Tidy Edition » physique sur Nintendo Switch.

Triez, empilez et organisez des objets du quotidien pour les placer au bon endroit. A Little to the Left est un jeu mêlant réflexion et rangement, où un chat espiègle prend un malin plaisir à mettre le bazar !

Des casse-têtes cachés parmi les objets du quotidien.

Plusieurs solutions possibles pour une conception de casse-tête intuitive et satisfaisante.

Un casse-tête personnalisé chaque jour avec l’Opération Rangement quotidien.

Idéal pour les fans de jeux de réflexion occasionnels qui apprécient les espaces bien organisés.

N’hésitez pas à passer des niveaux avec l’option « Lâcher l’affaire » et choisissez quand vous voudrez remettre un peu d’ordre dans tout ce souk.

Besoin d’un indice ? Un peu ? Beaucoup ? Le système d’indices unique vous permet de contrôler la part de solution révélée dans chaque niveau.

L’édition physique « Extra Tidy » d’A Little To The Left contient deux contenus additionnels, ajoutant de nouveaux tableaux à ranger : Cupboards & Drawers, et Seeing Stars.

À propos d’A Little To The Left – Extra Tidy Edition :

Quelle heure les aiguilles de l’horloge doivent-elles indiquer ? Comment ranger les œufs ? Qui a collé toutes ces étiquettes sur ce fruit ?!?

Venez découvrir un monde apaisant et bourré de surprises qu’offre ce jeu de réflexion et d’observation. Avec des illustrations charmantes et des scénarios surprenants, plus de 100 casse-tête exquis mettent au défi votre curiosité dans A Little to the Left. Gardez un œil sur un chat espiègle ayant un penchant pour le chaos ! Dans le mode Rangement quotidien, nous vous proposons un casse-tête personnalisé CHAQUE JOUR avec des variations sur nos casse-tête préférés. Trouvez toutes les solutions chaque jour pour gagner des badges rigolos. Si seulement le ménage était aussi gratifiant dans la vraie vie ! Envie de revivre l’ambiance des fêtes de fin d’année en juillet ? De vous faire une petite frayeur en mai ?

A Little to the Left propose désormais un archivage de casse-tête, qui vous permet d’accéder en permanence aux niveaux saisonniers qui étaient auparavant limités dans le temps. Profitez désormais de la pagaille sur le thème de Noël, de Pâques, d’Halloween et plus encore, à tout moment dans l’année.

A Little To The Left – Extra Tidy Edition sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch 18 octobre 2024.