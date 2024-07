Vous avez besoin de jeux pour partir en vacances ? Voilà une petite sélection des promotions des jeux sur l’eShop pour vous aider à vous amuser pendant les trajets. Au programme, du jeu d’action, et des jeux de carte et de belles offres qui, nous l’espérons, seront à votre goût !

Lysfanga: The Time Shift Warrior

12,49€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez un jeu sorti très récemment et déjà en promotion ? Lysfanga: The Time Shift Warrior est disponible sur l’eShop au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 14 juillet !

Lysfanga: The Time Shift Warrior est le nouveau titre publié par Quantic Dream. C’est un puzzle game d’action dans lequel vous incarnez une guerrière qui doit tuer tous les monstres de chaque niveau. Pour ce faire, vous êtes capables de créer des clones qui se battront sur plusieurs temporalités différentes ! C’est un jeu assez étonnant que nous avons beaucoup apprécié chez Nintendo-Town. Nous lui avions mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Card Shark

9,99€ au lieu de 19,99€

Un petit jeu de carte à moins de dix euros ? Card Shark est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion dure jusqu’au 14 juillet.

Card Shark est l’œuvre de Nerial, les développeurs derrière la licence Reigns, et d’Arnaud de Bock (le créateur de Pikuniku, un jeu que nous aimons beaucoup !). Card Shark est un jeu très étonnant où nous allons apprendre à tricher pour berner les français du XVIIème siècle. Notre testeur avait beaucoup aimé ce jeu et lui avait mis la note de 8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Persona 4 Golden

11,99€ au lieu de 19,99€

Persona 4 Golden en promotion est toujours une belle opération. Le jeu est disponible à 11,99€ au lieu de 19,99€ sur l’eShop jusqu’au 14 juillet (aussi).

Faut-il encore présenter la licence Persona ? Persona 4 Golden est un must have du RPG qui propose un gameplay complet et une énorme durée de vie pour seulement douze euros ! Avec un excellent scénario et une bande-son de très haute qualité, nous vous conseillons vivement ce jeu qui aidera à passer de très belles vacances. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Red Strings Club

4,49€ au lieu de 14,99€

Vous cherchez un bon jeu à moins de cinq euros ? N’hésitez pas, The Red Strings Club est disponible à 4,49€ au lieu de 14,99€ ! La promotion est disponible sur l’eShop jusqu’au 14 juillet.

The Red Strings Club est un thriller narratif développé par Deconstructeam, que vous connaissez peut-être pour l’excellent The Cosmic Wheel Sisterhood. Nous sommes dans un jeu avec un excellent scénario qui réussira à vous séduire par les choix et l’interactivité qu’il propose. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

McPixel 3

1,99€ au lieu de 9,99€

Et un jeu à moins de deux euros, ça vous intéresse ? McPixel 3 est disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 14 juillet.

McPixel 3 est le jeu parfait si vous vous sentez tristes et que vous avez besoin d’un jeu pour vous amuser un peu. Nous sommes dans une aventure absurde où l’erreur est acceptée et même recommandée ! Nous aimons énormément faire des choix stupides qui ne sont peut-être pas les bons mais qui nous amènent à des situations très très drôles. Nous lui avions mis la note de 7,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.