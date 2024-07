F-Zero vient d’être mis en ligne avec une nouvelle version 1.4.0 et des notes de mise à jour complètes, qui apportent les derniers contenus – en particulier des événements de festival, un nouveau mode de combat en équipe et des émoticônes.

Dans le cadre des événements du festival, les joueurs doivent collecter des étincelles de gemme pour obtenir des récompenses. Le nouveau mode de combat en équipe comprend cinq équipes de dix pilotes, et les coéquipiers partagent un super-mètre. Enfin, les emotes peuvent être envoyées au début des courses ou en tant que spectateurs.

Par ailleurs, un événement de la Ligue des reines du festival est désormais actif. Tout au long du mois de juillet, les joueurs peuvent collecter des étincelles de gemme sur les circuits du Festival pour débloquer des récompenses. Ces circuits sont désignés par des icônes spéciales.

La nouvelle mise à jour gratuite de #FZERO99 est disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online

Nouveaux Ajouts

Ajout de la Ligue des Reines du Festival.

Toutes les pistes incluses dans la Ligue des Reines (MUTE CITY II/PORT TOWN I/RED CANYON I/WHITE LAND I/WHITE LAND II) apparaîtront comme des pistes de festival. Pendant ces événements, des Étincelles de Gemmes peuvent être collectées sur les pistes de festival.

Ajout d’articles de personnalisation disponibles uniquement pendant la période où l’événement de la Ligue des Reines du Festival est en cours.

Vous pouvez vérifier le statut d’acquisition en appuyant sur le bouton L dans le menu principal.

L’événement de la Ligue des Reines du Festival se déroulera pour une durée limitée seulement.

Vous pouvez voir combien de temps il reste dans l’événement en appuyant sur le bouton L dans le menu principal.

Les pistes régulières de la Queen League et le Grand Prix de la Queen League ne peuvent pas être joués lorsque l’événement de la Ligue des Reines du Festival est actif (sauf dans le lobby privé et les modes d’entraînement). De plus, les défis à durée limitée ne seront pas disponibles.

Ajout d’un onglet de classement d’événement au classement hebdomadaire basé sur les Étincelles de Gemmes collectées.

Un joueur classé 999e place ou plus à la fin de l’événement peut obtenir un badge spécial.

Ajout de Rivaux Étoilés.

Ils apparaîtront occasionnellement sur les pistes de Festival lors d’un événement de la Ligue des Reines du Festival. Les Rivaux Étoilés apparaîtront dans les modes F-ZERO 99 et Ligue des Reines du Festival. Ils n’apparaîtront pas dans les courses du Lobby privé.

Les Rivaux Étoilés sont les quatre personnages Captain Falcon, Samurai Goroh, Dr. Stewart et Pico de la version SNES du jeu F-ZERO.

Lorsque vous battez un Rival Étoilé dans une course où il a été choisi comme rival, vous recevez un badge spécial utilisable pour personnaliser les Cartes de Pilote.

Ajout d’émoticônes pouvant être envoyées à des emplacements spécifiques pendant une course.

Une icône de visage apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque l’émoticône pourra être envoyée. À ce moment-là, maintenez le bouton R enfoncé et appuyez sur le bouton A, B, X ou Y pour sélectionner l’émoticône que vous souhaitez envoyer. Les émoticônes peuvent être envoyées depuis l’écran d’affichage de la carte de pilote avant le début de la course, pendant l’introduction de la caméra au point de départ et lorsque vous assistez à une course. Les émoticônes envoyées par d’autres joueurs qui assistent à la course apparaîtront dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage des émoticônes à partir des options du menu principal.

Modification des règles de la Bataille d’Équipe.

Le système précédent à deux équipes a été remplacé par un système à cinq équipes, et le nombre de joueurs par équipe est maintenant de 10. De plus, dans les Batailles d’Équipe, tous les coéquipiers partagent un Super Mètre d’Équipe. Lorsque le Super Mètre d’Équipe est plein, tous les coéquipiers peuvent rouler ensemble sur le Skyway de l’Équipe. Le Super Boost est activé lorsque chaque coéquipier appuie sur le bouton de boost dans le délai imparti. Le nombre de joueurs autorisés à participer à la Bataille d’Équipe est de 50.

Les couleurs d’équipe disponibles sont le bleu, le jaune, le vert, le rose et le blanc.

Les Pare-chocs Gris, Pare-chocs Rouges et Pare-chocs Dorés apparaissent également maintenant dans la Bataille d’Équipe. Les Pare-chocs Dorés qui apparaissent dans la Bataille d’Équipe peuvent maintenant être mis KO.

Trois événements de week-end ont été ajoutés :

Week-end Chanceux Les Rangs Chanceux sont réinitialisés toutes les quatre heures. Vous pouvez gagner des points de tickets bonus et de l’EXP en jouant aux modes F-ZERO 99 ou Pro Tracks pendant l’événement.

Les Rangs Chanceux sont réinitialisés toutes les quatre heures. Vous pouvez gagner des points de tickets bonus et de l’EXP en jouant aux modes F-ZERO 99 ou Pro Tracks pendant l’événement. Week-end Mini Prix Machine-Shuffle Au début de la course, un type de machine est sélectionné au hasard, et tous les joueurs concourent pour le Mini Prix avec cette machine.

Au début de la course, un type de machine est sélectionné au hasard, et tous les joueurs concourent pour le Mini Prix avec cette machine. Week-end Bataille d’Équipe Des Batailles d’Équipe seront fréquemment organisées le week-end. Vous pouvez gagner des points de tickets bonus et de l’EXP dans les Batailles d’Équipe pendant l’événement.

Les événements de week-end sont prévus pour être organisés séquentiellement les week-ends suivant la fin de la période de la Ligue des Reines du Festival.

Ajout de couleurs Boost et d’effets Spin à utiliser pour la personnalisation des machines, ainsi que de fonds, de badges et de bordures à utiliser pour la personnalisation des cartes de pilote.

Ces éléments peuvent être débloqués lorsque certaines conditions sont remplies. Les nouvelles couleurs Boost et les nouveaux effets Spin peuvent être obtenus principalement grâce à des défis à durée limitée lancés après la fin de la Ligue des Reines du Festival. Les nouveaux fonds sont principalement obtenables grâce aux Rangs Chanceux. Vous pouvez accéder à vos nouveaux articles de personnalisation via l’Atelier dans le menu principal.

Autres ajustements et changements

Augmentation de la valeur de compétence d’un joueur ayant la compétence S-S50 lorsqu’il bat un Rival.

Ajout de variation dans le modèle d’apparition des Pare-chocs.

En raison d’un changement dans les règles de la Bataille d’Équipe, les conditions d’obtention d’un badge de Bataille d’Équipe ont été modifiées : « Terminer dans les 3 premières équipes d’une Bataille d’Équipe 20 fois » (et 50 et 99 fois par la suite).

« Terminer dans les 3 premières équipes d’une Bataille d’Équipe 20 fois » (et 50 et 99 fois par la suite). Le nombre de fois où vous avez terminé 1er dans les Batailles d’Équipe précédentes restera enregistré, et après l’application de cette mise à jour, le nombre de fois où vous avez terminé 1er à 3e sera ajouté.

L’insigne qui peut être obtenu par un Double KO a été changé en insigne caché.

L’heure de réinitialisation des Rangs Chance a été changée à 17 heures (PDT).

Autres problèmes