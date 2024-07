Aujourd’hui, l’éditeur Rainy Frog et le développeur Rainy Night Creations ont annoncé leur nouveau projet Spy Drops. Nous savons qu’il est prévu pour la Switch, mais les deux parties n’ont pas précisé la date de sortie. Spy Drops est un jeu d’action furtif en 3D à faible polygone inspiré de la génération originale de la PlayStation. Vous incarnerez un membre d’une équipe antiterroriste tout en effectuant des missions pour sauver le monde d’une menace globale.

Action furtive rétro moderne.

Expérience d’action furtive 3D à faible polygone de la génération PlayStation, mise à jour avec des effets modernes tels que l’éclairage et les ombres, des niveaux générés aléatoirement, un équipement moderne et un mode multijoueur local en tête-à-tête.

Histoire

Une organisation éco-terroriste menace de plonger le monde dans l’obscurité numérique, effaçant tous les enregistrements numériques et renvoyant le monde à l’âge de pierre. En tant que membre de l’équipe antiterroriste Spy Drops, vous êtes chargé de neutraliser la menace, mais vous commencez rapidement à remettre en question les objectifs de la mission et découvrez une conspiration plus profonde.

Opérations noires secrètes

Déposé derrière les lignes ennemies, vos opérations secrètes consistent à infiltrer les infrastructures et à entreprendre des missions secrètes incluant la collecte de renseignements, l’installation de dispositifs d’espionnage et le sauvetage de prisonniers.

Missions aléatoires

Les configurations de mission sont générées aléatoirement, produisant une expérience de jeu tendue, car vous ne savez jamais ce qui vous attend au prochain coin. Le jeu de chacun sera différent.

Abordez la mission à votre manière

Explorez les bases ennemies pièce par pièce, en choisissant comment aborder chacune d’elles. Vous pouvez esquiver, pirater ou tirer sur les caméras, assommer ou tuer les gardes, vous en tenir à l’objectif de la mission ou explorer davantage. Scoutez la zone avec un drone, cachez-vous dans des casiers ou utilisez même des bottes éponge pour vous déplacer plus silencieusement. La furtivité est toujours récompensée et vous gagnerez plus d’expérience pour ne pas tuer et rester non détecté.

Vous sélectionnez l’équipement à emporter pour chaque mission, en choisissant parmi une gamme d’articles et d’armes tels que des drones, des dispositifs de piratage, des lunettes de vision nocturne, des fusils de sniper, des pistolets taser, des détecteurs de mines et bien d’autres encore. Un nouvel équipement est recherché et ajouté au fur et à mesure de la progression du jeu.

Attrape-Rêves

Accumulez des points cibles en extrayant des renseignements des gardes inconscients à l’aide de l’Attrape-Rêves. Vous ne pouvez extraire aucun renseignement des corps morts, alors évitez toujours de tuer lorsque c’est possible.

Niveau Supérieur

Gagnez de l’expérience pour augmenter vos statistiques, y compris la santé, l’endurance, la précision de visée et la chance.

Espion contre espion

Affrontez un ami en multijoueur local en tête-à-tête!

Caractéristiques principales