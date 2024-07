Nouveaux personnages, nouveaux lieux, nouvelles mécaniques et bien plus : la célèbre franchise entre dans une nouvelle ère !

NIS America est fier d’annoncer que son prochain Action-RPG, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et PlayStation 4 et 5. De plus, la version PC a été mise à jour pour inclure le support de la langue anglaise. Le jeu est disponible en version physique et digitale.

Les joueurs ayant déjà essayé la version démo du jeu, sortie début juin, peuvent désormais transférer leurs données de sauvegarde vers la version complète. Les données de sauvegarde de la démo sur PlayStation 4 sont compatibles avec la version PlayStation 5 du jeu complet.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, ainsi que plusieurs autres titres de NIS America, Inc., seront jouables à l’Anime Expo 2024, à Los Angeles, CA. Retrouvez les Hall E-85, du 4 au 7 juillet 2024 !

« Le lancement de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak est un événement très excitant pour nous, » a déclaré Anne Lee de NIS America, Inc. « Ce jeu est salué comme un nouveau départ dans une série longue et appréciée, où chacun, nouveaux joueurs comme les plus anciens, profiteront d’une expérience JRPG riche et divertissante. »

Caractéritiques :

Après une courte guerre, Calvard connaît une prospérité économique sans précédent. Cependant, le peuple s’interroge alors que le nombre de migrants ne cesse d’augmenter et que des réformes politiques discutables sont mises en place. Suivez Van Arkride, un spriggan, dans une étrange affaire qui s’avère plus complexe que prévu. La nation sombrera-t-elle dans le chaos ?

L’Histoire jusqu’à présent…

Spriggan est l’un de ces multiples métiers qui ont émergé dans la république de Calvard. Qu’il soit détective, négociateur ou chasseur de primes, Jouer les détectives, négocier ou chasser des primes, Van Arkride accepte tous les contrats qui ne peuvent pas passer par les canaux officiels. Que ce soit du travail qu’il vaut mieux effectuer à l’abri des regards, ou une demande qui émane d’une organisation criminelle, tant qu’on le paye, il accepte.

Nous sommes en S.1208. Une jeune demoiselle de bonne famille, portant l’uniforme d’une école réputée, se rend dans un vieux bâtiment aux multiples locataires de la vieille ville d’Edith, la capitale du pays. Avec un regard digne, elle déchiffre une plaque affichée à l’entrée. On peut y lire : Bureau ARKRIDE solutions. Affaires compliquées uniquement.

Informations :