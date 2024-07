La première partie de cet évènement saisonnier en quatre parties démarre en un éclair dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.



ne saison de divertissement vous attend dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet avec une série de raids Téracristal spéciaux et d’apparitions massives uniques qui se tiendront du vendredi 12 juillet 2024 à 00:00 UTC au dimanche 1er septembre 2024 à 23:59 UTC. Durant cette période, vous pourrez affronter des Pokémon Téracristal dotés de l’Insigne Surpuissant, croiser des Pokémon qui n’apparaissent pas au cours d’une partie normale, et profiter d’apparitions massives de Pokémon ayant plus de chances d’être chromatiques ou de porter un Insigne spécial !

Pikachu et ses amis sont à l’honneur lors de la première partie de cet évènement qui se déroulera du vendredi 12 juillet 2024 à 00:00 UTC au jeudi 25 juillet 2024 à 23:59 UTC. Vous pourrez ainsi croiser Pikachu dans les raids Téracristal et tomber sur des apparitions massives de Pikachu, Raichu, Raichu d’Alola, Pichu et Mimiqui ! Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur cet évènement et les suivants.