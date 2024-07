Annoncé lors du dernier Nintendo direct, le basketball fait son arrivée dans Nintendo Switch Sports via une mise à jour gratuite le 10 juillet, soit mercredi.

Utilisez les commandes par mouvements pour tenter de marquer autant de paniers que possible avant la fin du temps imparti en solo dans le défi 3 points. Pour les compétitions amicales, jusqu’à quatre personnes peuvent s’affronter en multijoueur local dans le Cinq de suite et la Bataille 3 points, et il est possible de prendre part à des matchs à 2 contre 2 en multijoueur local ou en ligne.