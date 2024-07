Ce n’est pas une surprise, mais ça fait toujours plaisir.

2K a officiellement annoncé NBA 2K25 aujourd’hui, et a confirmé que la date de sortie est fixée au 6 septembre 2024 sur Nintendo Switch. L’attaquant des Boston Celtics et champion NBA en titre Jayson Tatum sera l’athlète de couverture.

Selon 2K, NBA 2K25 permettra aux joueurs de forger une dynastie dans MyCAREER et de s’affronter dans les nouveaux modes MyTEAM. En outre, le jeu comprendra « une toute nouvelle métropole du Neighborhood à explorer où ils pourront accomplir des quêtes, gagner des récompenses et éclipser leurs rivaux ».

Tatum a déclaré ce qui suit à propos de son implication dans le titre sportif : « C’est un honneur d’être nommé athlète de la couverture de NBA 2K25. Je joue à NBA 2K depuis que je suis enfant et j’ai toujours rêvé d’être un jour sur la couverture. Même en sortant d’un championnat NBA, c’est une leçon d’humilité de voir ce rêve se concrétiser ».

NBA 2K25 sera disponible seul sur Nintendo Switch, mais 2K proposera également une édition All-Star. Cette dernière comprend 100 000 VC et du contenu MyTEAM, notamment 10 cartes de joueur MyTEAM (dont 3 garanties à 89 OVR), 3 cartes de chaussures diamant, 3 boosters de prise de contrôle et 1 carte d’entraîneur améthyste ; ainsi que du contenu MyCAREER, notamment 150x boosters de compétences (25 parties), 75x boosters de Gatorade (25 parties), le maillot de couverture Jayson Tatum, le skin de skateboard électrique Jayson Tatum et un t-shirt 2K25 Cover Stars Design.

Jayson Tatum est un joueur professionnel de basketball américain évoluant dans l’équipe des Boston Celtics en NBA. Né le 3 mars 1998 à St. Louis, Missouri, il a joué au basketball universitaire pour les Duke Blue Devils avant d’être sélectionné en troisième position lors de la draft NBA 2017 par les Celtics. Connu pour son talent offensif, Tatum est rapidement devenu une étoile montante de la ligue, se distinguant par sa capacité à marquer, sa polyvalence et son leadership sur le terrain. Il a été sélectionné plusieurs fois pour le NBA All-Star Game et continue de s’imposer comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de la NBA.