astragon Entertainment et Aesir Interactive sont heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée du célèbre jeu de simulation Police Simulator: Patrol Officers sur Nintendo Switch™. Cette nouvelle version du jeu de simulation à succès, qui sortira le 29 octobre 2024 est déjà disponible en précommande. Les fans de la série et les nouveaux joueurs pourront patrouiller dans les rues de la ville fictive de Brighton et maintenir l’ordre public de n’importe où, seuls ou avec un ami.

Avant le début de leur premier service dans Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Edition, les joueurs peuvent choisir l’un des huit personnages différents. De nombreuses tâches ardues les attendent dans la ville américaine fictive de Brighton, avec une difficulté et une complexité croissantes au fur et à mesure qu’ils gravissent les échelons de leur carrière : les nouvelles recrues commencent par distribuer des contraventions lors de patrouilles à pied, puis reçoivent rapidement leur première voiture de patrouille pour poursuivre les usagers de la route en excès de vitesse, intervenir en cas d’accident et enquêter sur les suspects. Les policiers expérimentés peuvent appréhender des pickpockets, s’occuper du trafic de drogue et même enquêter sur des scènes de crimes majeurs. De nouvelles interactions, de nouveaux véhicules et de nouveaux commissariats se débloquent en permanence tout au long du jeu, rendant chaque service unique. Une mécanique de jeu spéciale évalue le comportement des joueurs et les récompense en débloquant de nouveaux contenus, tandis qu’un mauvais comportement peut rapidement conduire au renvoi. En plus de pouvoir jouer seul, Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Edition offre la possibilité de partir en patrouille en mode coopératif en ligne avec deux joueurs.

Police Simulator: Patrol Officers est sorti sur PC et console en novembre 2022 après une phase d’accès anticipé d’un an et a reçu de nombreux contenus, mises à jour et améliorations demandés par la communauté avant et après sa sortie. Avec Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Edition, le titre a été optimisé pour la console portable et comprend toutes les mises à jour disponibles dans les versions PC et console du jeu principal. Le bundle Garage, qui comprend 6 véhicules supplémentaires en DLC, sera également disponible sur Nintendo Switch™ sous la forme d’un bundle de DLC séparé ou dans le jeu Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Extended Edition accompagné du jeu principal.

Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Edition et Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Extended Edition sont maintenant disponibles en précommande. Les joueurs qui précommanderont sur le Nintendo eShop bénéficieront non seulement d’une remise de précommande de 10 %, mais recevront également gratuitement le DLC Interstate Police Vehicle, qui comprend le véhicule de police Interstate de style vintage.

Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Edition sera disponible à partir du 29 octobre sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 €. Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch™ Extended Edition sortira également le 29 octobre sur le Nintendo eShop et en version physique dans certains pays au prix de 34,99 €. Cette édition contiendra le jeu principal et le bundle Garage avec 6 véhicules supplémentaires. Dans la version physique, le DLC Interstate Police Vehicle est inclus de façon permanente.