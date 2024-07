Nintendo s’efforce toujours d’arrêter les émulateurs et les dépôts de ROM, la lutte s’est vraiment intensifiée en 2024.

La société continue d’intensifier considérablement ses efforts juridiques et de nombreux développeurs et sociétés ont été mis à mal au cours des derniers mois.

Cette fois-ci, Nintendo a envoyé une demande DMCA au développeur Jarrod Norwell, une personne qui a des liens avec l’émulateur Switch Sudachi. Il est clair que Nintendo n’a pas aimé ce qu’ils ont vu avec le dépôt Sudachi de Norwell, et ils ont donc envoyé la demande de retrait. Norwell a déclaré qu’ils allaient contrer la demande de retrait, mais il semble que peu de choses aient été faites jusqu’à présent. Les dernières informations de Norwell montrent qu’ils cherchaient à obtenir de l’aide et des éclaircissements de la part de GitHub, qui est l’endroit où se trouve le dépôt Sudachi. Apparemment, GitHub a mis trop de temps à répondre, et Norwell a donc décidé de supprimer le dépôt.