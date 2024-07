Grasshopper Manufacture est un studio très reconnu pour être à l’origine des jeux No More Heroes ou encore le très bon Killer7.

Ils réalisent également des portages et des remakes. Ils ont même participé au codéveloppement de Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire (Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse) avec Nintendo et Tecmo en 2008. Le prochain jeu du studio a été annoncé et c’est un remaster de Shadows of the Damned, un jeu d’action-aventure sorti en 2011 sur Xbox 360 et Ps3. Shadows of the Damned : Hella Remastered sortira dans le courant de l’année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Ça sera donc le première fois que le jeu sort sur une console Nintendo.

Shadows of the Damned : Hella Remastered a été classé par l’Entertainment Software Rating Board (ESRB). Le jeu, dans lequel vous incarnez un chasseur de démons ayant pour mission de tuer l’empereur des enfers, a reçu la classification Mature, dont les raisons sont expliquées ci-dessous par l’ESRB.

« Les joueurs utilisent des pistolets, des fusils de chasse, des mitrailleuses et des torches pour attaquer et tuer les ennemis. Tirer sur les ennemis entraîne des effets d’éclaboussures de sang, de démembrement et/ou de décapitation. Les cutscenes montrent également d’autres exemples de violence et de sang : un personnage qui s’ouvre en deux, des démons qui se font décapiter, ce qui provoque des jets de sang en forme de fontaine, des démons qui mangent des morceaux de corps humains coupés. Certains environnements présentent de grandes taches de sang, des membres et des têtes coupées. Le jeu contient un quartier rouge fantastique, avec des néons et des panneaux d’affichage à thème (par exemple, « Sex Paradise », « Peep Show », « Strippers », « XXX »). En traversant cette zone, les joueurs peuvent rencontrer une femme géante aux seins exposés ; les joueurs peuvent marcher sur les seins de la géante. Les dialogues font également référence à des contenus sexuels (par exemple, « Ils essaient tous de pénétrer dans la plus jolie fille » ; « Pourquoi n’allez-vous pas vous branler sur un porno d’oiseaux ?). Les mots « f**k » et « c*nt » apparaissent dans le jeu ».

L’ESRB (Entertainment Software Rating Board) est un organisme de régulation des jeux vidéo en Amérique du Nord. Créé en 1994 par l’Entertainment Software Association (ESA), il a pour mission de fournir des informations sur le contenu des jeux vidéo et des applications pour aider les consommateurs, en particulier les parents, à prendre des décisions informées sur les achats de jeux.

L’ESRB attribue des classifications aux jeux en fonction de leur contenu et de leur convenance pour différents groupes d’âge. Les principales classifications sont :

EC (Early Childhood) : Convient aux jeunes enfants.

E (Everyone) : Convient à tous les âges.

E10+ (Everyone 10 and older) : Convient aux 10 ans et plus.

T (Teen) : Convient aux 13 ans et plus.

M (Mature) : Convient aux 17 ans et plus.

AO (Adults Only) : Convient uniquement aux adultes (18 ans et plus).

Son équivalent chez nous est le PEGI.

Shadows of the Damned est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Grasshopper Manufacture et édité par Electronic Arts. Sorti en 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360, il est dirigé par le célèbre créateur de jeux vidéo Suda51, avec l’aide du réalisateur Shinji Mikami, connu pour son travail sur la série Resident Evil. Ce jeu unique combine des éléments d’horreur, d’action, et de comédie noire dans un univers sombre et fantastique.

L’histoire de Shadows of the Damned suit un chasseur de démons nommé Garcia Hotspur, alors qu’il entreprend un voyage périlleux à travers les enfers pour sauver sa bien-aimée, Paula, capturée par le seigneur des ténèbres, Fleming. Armé de son fidèle compagnon, un démon transformable nommé Johnson, qui se métamorphose en une variété d’armes et de dispositifs utiles, Garcia doit traverser des environnements macabres et dangereux pour atteindre son objectif.

Le jeu se déroule dans un monde infernal rempli de créatures cauchemardesques, d’énigmes tortueuses et de combats intenses. Les décors sont à la fois sinistres et fantastiques, allant des rues sombres d’une ville maudite aux donjons lugubres et aux vastes paysages infernaux. Les personnages sont excentriques et pleins de personnalité, avec des dialogues souvent humoristiques et sarcastiques.

Le gameplay de Shadows of the Damned mélange des éléments de tir à la troisième personne, de résolution d’énigmes et d’exploration. Les joueurs utilisent une variété d’armes démoniaques pour combattre les hordes d’ennemis infernaux, tout en relevant des défis environnementaux et en résolvant des énigmes pour progresser dans l’histoire.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, les joueurs découvrent les sombres secrets du monde des ténèbres et de ses habitants, ainsi que les motivations complexes des personnages principaux. Le jeu offre une expérience immersive et atmosphérique, combinant des éléments d’horreur et d’action avec une touche de satire et d’humour noir caractéristique du style de Suda51.