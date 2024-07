Azario Lopez de Noisy Pixel s’est entretenu avec le président de Nihon Falcom lors de l’Anime Expo de la semaine dernière pour s’enquérir des projets de l’entreprise pour l’avenir. Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait revenir en arrière et remasteriser ou refaire des jeux plus anciens, le président Toshihiro Kondo a répondu : « Il est un peu difficile en tant que joueur de remasteriser ou refaire des jeux plus anciens :

« Il est un peu difficile, en tant que créateur, de ne pas vouloir retoucher ces vieux jeux et les refaire. En tant que créateur, c’est certainement un désir de le faire. Honnêtement, je ne peux pas parler des détails, mais il y a un titre sur lequel nous travaillons qui pourrait être considéré comme un remake. Vous devriez en entendre parler avant la fin de l’année ».

Kondo a déjà mentionné qu’il aimerait voir Ys V : Lost Kefin, Kingdom of Sand refait avant de prendre sa retraite.

Falcom a déjà eu une année chargée, avec la sortie de The Legend of Heroes : Tails Through Daybreak et le dévoilement de la localisation d’Ys Memoire : The Oath in Felghana qui ont eu lieu juste ce mois-ci. En octobre, Ys X : Nordics sortira en Occident, et les fans de Falcom ont maintenant un autre cadeau en réserve avant la fin de l’année 2024.