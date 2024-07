Londres, Royaume-Uni, le 10 juillet 2024 – The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que de formidables cadeaux et évènements seront disponibles dans Pokémon Sleep à l’occasion du premier anniversaire du jeu. D’autres cadeaux seront également offerts en jeu pour célébrer le cap des 20 millions de téléchargements dans le monde sur appareils iOS et Android depuis la sortie de l’application en fin juillet 2023.

Célébrations du premier anniversaire

Trois nouveaux styles de dodo – Pour jouer à Pokémon Sleep, il suffit de poser son appareil mobile ou son Pokémon GO Plus + à côté de son oreiller, puis de consulter ses données de sommeil au réveil et de collaborer avec le Professeur Néroli pour enregistrer les styles de dodo des Pokémon. Mesurer votre sommeil quotidiennement augmente vos chances de découvrir ces nouveaux styles de dodo. Le style Dodo Blotti de Poussacha Le style Dodo d’un Œil de Chochodile Le style Dodo sur Séant de Coiffeton

Cadeaux en jeu pour célébrer les 20 millions de téléchargements

Afin de célébrer les 20 millions de téléchargements, les cadeaux suivants sont actuellement disponibles en jeu pour tous les joueurs et joueuses de Pokémon Sleep jusqu’au lundi 26 août à 04:00 UTC.

1 000 dodopoints

1 Graine de Compétence Principale

1 Amas de Rêve M

5 Poké Biscuits

Afin de recevoir ces cadeaux, connectez-vous durant la période de distribution et sélectionnez « Menu principal » sur l’écran d’accueil. Appuyez ensuite sur la Boîte à cadeaux située en haut à droite du menu principal.

Célébrez le premier anniversaire du jeu en téléchargeant Pokémon Sleep sans frais depuis l’App Store ou Google Play, et regardez la vidéo commémorative du premier anniversaire sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.