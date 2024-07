Si vous avez déjà eu la nostalgie des classiques de la GBA, nous avons quelque chose pour vous !

Voici Tako no Himitsu : Ocean of Secrets, un nouveau JRPG d’action indé qui rend hommage à l’ère GBA ! Réalisé par Deneos, le créateur de Save me Mr Tako, le jeu suit six héros et leurs compagnons pieuvres dans leur périple pour sauver le monde. Les musiques sont signées Motoi Sakuraba (Golden Sun) et Masanori Hikichi (Terranigma). Le jeu sortira sur PC et Nintendo Switch et a reçu aujourd’hui une bande-annonce complète et une première démo (1,5 heure de jeu), parallèlement au lancement d’une campagne Kickstarter.

Si vous souhaitez mettre la main sur la démo, elle est disponible sur Steam dès maintenant ! La sortie du jeu complet est prévue pour 2026.

Les récompenses physiques seront distribuées par Pix’n Love.