Ce jeu d’action roguelike au rythme effréné n’attend plus que vous. Précommandez TMNT: Splintered Fate maintenant

SAN FRANCISCO – 10 juillet 2024 – À la demande générale, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate de Super Evil Megacorp proposera un mode de coopération locale audacieux à 4 joueurs sur Nintendo Switch lors de son lancement le 17 juillet. Les fans de TMNT pourront inviter leur famille et leurs amis à jouer avec eux grâce à la toute nouvelle fonctionnalité multijoueur. Les joueurs Steam pourront également bientôt profiter de ce roguelike passionnant lorsque le jeu sortira sur Steam plus tard cette année. Go Ninja, Go Ninja, Go !

En plus du nouveau mode coop local à 4 joueurs, la version Nintendo Switch du jeu primé comportera un certain nombre d’améliorations passionnantes, notamment des améliorations graphiques, un meilleur éclairage et des accessoires supplémentaires pour un environnement plus riche, un son amélioré et contrôles, le tout optimisé spécifiquement pour la plate-forme.

« Nous avons écouté la communauté et sa plus grande demande était l’ajout d’un mode coop local pour jouer entre amis et en famille », a déclaré Ian Fielding, directeur du studio Super Evil Megacorp. « Jouer ensemble est ancré dans l’ADN des jeux vidéo Teenage Mutant Ninja Turtles et est au cœur de la mission de SEMC. Avec Splintered Fate, nous avons fait un effort supplémentaire pour garantir que la fonctionnalité coopérative soit disponible sur Switch dès le lancement. Nous continuerons à écouter la communauté et à améliorer le jeu au fil du temps en fonction des commentaires des joueurs. »

Les joueurs peuvent précommander et ajouter Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate à leur liste de souhaits Nintendo Switch ici.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate repose sur la philosophie fondamentale de Super Evil : que les joueurs méritent des expériences sublimes, réactives et partagées, et ce peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Ce fil conducteur est également au cœur du moteur propriétaire de Super Evil, l’EVIL Engine, réputé pour optimiser les expériences joueur à leur paroxysme en offrant des graphismes de haute performance et une jouabilité précise sur toutes sortes de configurations matériel et tailles d’écran.