Entretien réalisé le 4 juillet 2024.

Bonjour Jonathan, nous nous étions rencontrés à la même époque l’année dernière pour la sortie de Classic Racers Elite et j’avais pu tester votre nouveau projet encore secret à l’époque et qui sort actuellement, à savoir Hot Lap Racing. Que s’est-il passé pour vous durant les douze mois qui se sont écoulés ?

Bonjour, le développement a commencé en janvier 2023, donc ça faisait six mois déjà que je travaillais dessus. Le développement a duré un an et demi et ce qui s’est passé, c’est qu’en fait le patron de la société Zéro Games (Pierre-Luc Vettier) est un copain à moi avec qui on avait sympathisé il y a quelques années de cela et comme on est tous les deux des grands fous de bagnoles et que sa société n’a jamais eu l’opportunité de faire un jeu de voitures, on s’était toujours dit qu’il fallait qu’on fasse un jeu de voiture ensemble. L’occasion s’est présentée, et on a sauté le pas directement. Moi, je fournissais toute la technologie voiture c’est-à-dire le moteur physique, le son, les graphismes, les pistes enfin vraiment le cœur du jeu de voiture et lui avec son équipe parisienne s’occupait du reste, c’est-à-dire de l’interface, du portage sur les consoles, des menus, de l’IA, du réseau et tout ce genre de choses et voilà, on est parti sur Hot Lap Racing.

Hot Lap Racing est un peu le seul de son genre sur la console de Nintendo, considérez-vous que vous avez de la concurrence sur Switch ?

il y a quelques années de ça est sorti un portage de Grid, donc oui, lui clairement j’en ferais notre concurrent et il me semble qu’il se vend toujours quand même un peu, mais non, ton constat est juste ; nous, on est allés sur la Switch parce que justement il n’y avait personne et que pour les raisons qu’on s’était dites l’année dernière, on est papa, on aime bien notre Switch le soir quand les enfants sont couchés, et malheureusement il y a pas grand monde dessus en termes de jeux de voiture et donc on a voulu y aller. C’est aussi pour ces raisons que notre éditeur actuel nous a fait confiance, parce qu’il n’y avait pas grand monde et que quand ils ont vu qu’à chaque fois que sortait un jeu de de course sérieux ça se vendait plutôt bien, ils nous ont fait confiance sur ce coup-là et on a foncé.

De quoi es-tu le plus fier dans ce jeu ?

Alors de tout ! Mais une des raisons est que le budget total de notre jeu avec 50 voitures correspond au budget de la production graphique de la moitié de ce nombre de voitures dans un autre gros jeu du genre. Avec très peu de moyens, on a fait quelque chose de très convaincant en qualité et en quantité, et ça, ça a été vraiment une prouesse et donc du coup je ne pourrais pas te dire que tel ou tel élément me rend plus fier que le reste, parce que c’est vraiment le jeu dans son ensemble qui est une fierté !

J’ai vu un article preview sur un site internet qui disait que Hot Lap Racing était le Gran Turismo de la Switch qu’est-ce que tu en penses ?

Ce n’est pas du tout vrai, mais j’en suis très honoré. Alors ce n’est pas vrai pourquoi ? Parce que Gran Turismo est pour moi un contre-exemple de ce qu’il fallait faire. Gran Turismo est un jeu qui te demande de t’investir en temps, d’être très méticuleux et très précis dans tout ce que tu fais, alors que nous, on a abordé le jeu d’une façon totalement différente ; on veut que dès que tu le prennes en main, tu puisses jouer dans n’importe quelle catégorie et que tu t’amuses, que tout soit là pour que tu t’amuses et que tu ne sois pas frustré pour autant. Si on veut, on peut plus le rapprocher d’un jeu comme à l’époque un TOCA Race Driver, c’est un jeu où tu es tout de suite dans la peau d’un pilote, tu conduis et tu t’amuses instantanément. C’est un format qui va parfaitement à la Switch. Je pense que si demain un Gran Turismo sortait sur Switch, il ne pourrait pas fonctionner car ce serait un jeu beaucoup trop « de niche » et compliqué sur Switch étant donné les contrôles et la puissance de la machine. La Switch, c’est soit des jeunes enfants, soit des profils de joueurs comme nous (pères de famille), et si on joue le soir pendant une heure, on a envie de s’amuser pendant une heure, on n’a pas envie de passer cette heure à aller faire des réglages et à passer un permis pour pouvoir peut-être plus tard faire quelques courses. Si sur Hot Lap Racing, avec le peu de moyens qu’on a eu, on arrive à être crédibles et à avoir le même genre d’aura, ça veut dire que le but est atteint.

Dernière question ; est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur un nouveau projet où est-ce que pour l’instant il n’y en a vraiment que pour Hot Lap Racing ?

Je ne veux pas trop en parler… Aujourd’hui, le projet principal, Hot Lap Racing est fini, il va sortir donc Zéro Games et Vision Réelle, chacun, repartent sur leurs chemins respectifs. Le secteur du jeu vidéo est très compliqué en ce moment et donc pour l’instant tout le monde va chercher du travail pour continuer à faire manger ses employés. Moi, j’ai une situation un peu plus confortable entre guillemets parce que je suis tout seul donc je suis plus agile ; là, je retourne sur de la prestation simple et je travaille avec Ubisoft. Mais en parallèle, j’ai déjà commencé un jeu, c’est moi tout seul qui travaille dessus. Je suis en train de faire un petit jeu pour m’aérer l’esprit. Ça fait des années que je fais des jeux qui me demandent beaucoup de temps et d’énergie donc là, je suis en train de faire un petit jeu de Formule 1 avec des voitures des années 90, très arcade, qui se prend en main tout de suite au niveau des contrôles et dans le style un peu néo-rétro 32 bits, style Playstation. C’est une espèce de F-Zéro mais habillé en jeu de F1 ; ça va très vite, tu as des dégâts donc si tu tapes tu perds et sur le côté il y a des bandes de régénération. Tout ça est prévu pour la Switch, en split-screen, un petit jeu totalement arcade mais présenté dans un monde réel.

Et sinon, une suite pour Hot Lap Racing ?

Oui, un Hot Lap Racing 2 est bien sûr envisageable, mais pour l’instant, il faut bien manger et donc travailler sur d’autres projets. Rien n’est exclu, la période est compliquée, et cela dépendra aussi du succès rencontré par le premier Hot Lap Racing.

Merci Jonathan pour ta disponibilité, et rendez-vous le 16 juillet prochain pour la sortie de Hot Lap Racing sur Nintendo Switch.