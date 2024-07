Milestone et Feld Motor Sport viennent de dévoiler leurs plans à venir concernant Monster Jam™ Showdown. Des tonnes de contenus seront disponibles au cours des huit mois suivant la sortie du jeu et permettront aux joueurs de continuer la course à pleine vitesse !

Une importante extension ainsi qu’un ensemble de DLC gratuits et premiums permettront aux joueurs d’avoir accès à 26 camions supplémentaires avec des carrosseries de différentes époques. De plus, un nouvel environnement, situé dans la nature hawaïenne luxuriante, contenant 6 nouvelles pistes et 1 arène permettra aux joueurs de mesurer leur niveau. Enfin, un multiplicateur d’XP permettra d’augmenter plus rapidement les compétences de leur Monster Jam™. Pour profiter au maximum du jeu, un Season Pass permettra aux fans d’obtenir tous les packs premium qui viendront s’ajouter au contenu initial.

Des icônes ayant marqué l’histoire de ce sport, comme Monster Mutt™ Retro et Captain’s Curse™, aux camions les plus emblématiques du monde des jouets Monster Jam™, comme Fuel Academy ou Double Decker, tous les fans pourront se mettre au volant de leurs monstres préférés, à retrouver dans un catalogue complet regroupant 66 camions.