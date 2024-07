iam8bit, l’éditeur Extra Nice, les développeurs Ewoud van der Werf and Nils Slijkerman, ainsi que Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique pour le jeu de plateforme unique SCHiM.

SCHiM est un charmant jeu de plateforme 3D indépendant qui permet aux joueurs de sauter d’une ombre à l’autre, en associant lumière et animation pour offrir une expérience vivante et relaxante.

L’édition physique comprend le jeu principal ainsi que quatre cartes artistiques bonus illustrant des scènes du jeu, et comporte une couverture réalisée par Janna van Abbema. Cette édition élégante sera disponible dans les magasins et en boutiques en ligne le 25 octobre.

Le jeu a été très bien accueilli avant sa sortie prochaine, remportant le Grand Prix du public à la Sense of Wonder Night (SOWN), un INDIGO Award et un Wholesome Direct Award en 2022. SCHiM a également été une sélection officielle du London Gaming Festival et du Day of the Devs, a reçu des nominations pour les prix A MAZE et Insomnia Gaming Festival, et a été finaliste aux GWB Game Awards en 2022.