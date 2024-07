Paris, le 11 juillet 2024 – Microids est ravi de présenter le tout premier teaser du très attendu jeu video, Totally Spies! – Cyber Mission. Embarquez pour une aventure inédite à Singapour, dans l’univers de la nouvelle saison de Totally Spies!, où action, aventure et infiltration se rencontrent. Développé par Balio Studio, Totally Spies! – Cyber Mission sera disponible le 31 octobre 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Une Aventure inédite dans l’univers de la saison 7 de la série

En incarnant Sam, Clover et Alex, les joueurs seront plongés au cœur de Singapour, où chaque rue et chaque recoin recèlent de secrets à découvrir. Inspiré de la saison 7 actuellement en cours de diffusion, les joueurs retrouveront Jerry, Mandy, ainsi que de nouveaux personnages comme Toby, Zerlina, et Mei Lin. Que ce soit en solo ou en mode multijoueur local jusqu’à 3 joueurs, ils auront l’occasion de maîtriser l’art de l’infiltration, de résoudre des énigmes complexes et, grâce à une variété de gadgets fashion, de sauver le monde avec style !

Événement à Japan Expo 2024 !

La licence Totally Spies! sera également à l’honneur lors de Japan Expo 2024, avec une exposition exclusive organisée par Vega Dupuis. Visitez notre stand pour découvrir des visuels inédits du jeu Totally Spies! – Cyber Mission, profiter d’animations autour de la série et gagner des goodies spécialement conçus pour les fans !

L’histoire du jeu vidéo Totally Spies! – Cyber Mission :

Vos Spies préférées sont de retour pour de nouvelles aventures ! Bye bye Beverly Hills, c’est à Singapour que Sam, Clover et Alex posent leurs valises pour une vie haute en couleur ! Des rues animées du centre-ville et leur Bubble Spy Café tendance, aux bancs de l’université Aiya à la pointe de la technologie, les trois complices sont prêtes pour un nouveau départ. Mais méfiez-vous de l’eau qui dort… Alors que nos espionnes prennent encore leurs marques dans leur nouvelle vie, une mystérieuse entité émerge de l’ombre, étendant secrètement son influence pour semer les graines du chaos dans les rues de la ville ! Le WOOHP est désormais en alerte maximale et les Spies sont les seules à pouvoir sauver la situation !

Caractéristiques du jeu :