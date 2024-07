Wired Productions, le développeur indépendant Angry Demon Studio et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer aujourd’hui la date de sortie du 29 octobre 2024 pour l’édition physique de GORI Cuddly Carnage, le Hack’n Slash où vous incarnez un chat tout mignon, maniant son hoverboard à lames tranchantes pour découper sans pitié les licornes mutantes maléfiques ayant pris le pouvoir dans un futur dystopique.

Mêlant mignon et grotesque gore, GORI Cuddly Carnage est une expérience unique en son genre, remplie de vitesse, de violence et d’action sanglante !

L’édition physique du jeu bénéficiera des bonus physiques suivants :

Pour les plus chanceux, dix planches de skateboard « GORI » sont à gagner en trouvant l’un des dix tickets d’or présents parmi toutes les éditions physiques du jeu !

À propos de GORI Cuddly Carnage :

Alimentée par une demande insatiable, « Cool Toyz Inc. » créa « Ultra Pets ». Les compagnons ultimes qui n’ont jamais besoin de manger ou de faire une pause pipi, et qui sont insensibles aux ravages du temps. Tout le monde était loin de se douter que ces parfaits petits animaux transformés en abominables jouets cauchemardesques voudraient à tout prix faire disparaître l’humanité tout entière.

Maîtrisez des armes explosives et effectuez des combos dévastateurs dans un combat épique pour empêcher l’Armée adorable de conquérir la galaxie, et sauvez la professeur Y, leur créateur disparu et le seul humain à avoir aimé Gori et ses amis. Repoussez les limites de vos compétences de combat et de jeu de plateforme, et frayez-vous un chemin dans ce monde aux paysages étranges bourrés de dangers environnementaux et à l’humour mature et tranchant, avec une bande originale fracassante, au rythme endiablé.

Ces héros doivent suivre et anéantir les généraux de l’Armée adorable, et, avec l’aide d’un groupe sauvage d’alliés improbables, lever le voile sur la Cool Toyz Inc. et révéler les secrets de cette aventure Hack ‘n’ Slash palpitante et bourrée d’action. Préparez-vous au carnage !