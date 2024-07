Inconnue en Europe, la série Densetsu no Starfy est un jeu vidéo de plates-formes développée par TOSE et éditée par Nintendo, sorti pour la première fois sur Game Boy Advance en 2002 uniquement au Japon. 3 jeux compteur de cette série sur GBA, considéré comme proche de Kirby, qui n’aura jamais eu l’occasion de franchir les frontière du Japon… jusqu’à aujourd’hui.

Le trio de jeux vient de rejoindre la section GBA du service Nintendo Switch Online. Ils sont accessibles si vous êtes membre du niveau Expansion Pack. Densetsu no Starfy, Densetsu no Starfy 2 et Densetsu no Starfy 3 sont tous disponibles dans le monde entier. Bon, les jeux ne sont pas traduits chez nous, mais bon, c’est entièrement jouable sans traduction. Surtout, cette sortie n’était pas du tout prévue ou annoncée sur les plannings de sorties GameBoy Advance du Nintendo Switch Online.

Starfy est une étoile qui vit dans un palais dans les nuages. Un jour, en déplaçant des affaires, il trébuche et laisse tomber dans la mer, la Jarre Magique qui contient à l’intérieur un génie maléfique nommé Ogura. Pendant la chute, Ogura est libéré et Starfy n’a d’autre choix que de partir à sa poursuite en sautant dans la mer.

Pour information, seul The Legendary Starfy sur NDS, cinquième et dernier opus de la série, est le seul titre de la série à être sorti en Occident avec un succès très relatif. Bonne découverte à tous !

Liste des jeux de la série:

Densetsu no Starfy (2002) – GBA

– GBA Densetsu no Starfy 2 (2003) – GBA

– GBA Densetsu no Starfy 3 (2004) – GBA

– GBA Densetsu no Starfy 4 (2006) – DS

– DS The Legendary Starfy (2008) – DS (Première sortie internationale)

Densetsu no Starfy (2002)

Dans le premier jeu, Starfy aide une mystérieuse créature nommée Bunston qui s’échappe d’un laboratoire volant. Ensemble, ils combattent des ennemis comme le roi Aloha, un poisson-chat géant, et d’autres antagonistes pour restaurer la paix dans Pufftop.

Densetsu no Starfy 2 (2003)

Starfy et sa sœur Starly doivent secourir leurs amis capturés par un groupe d’ennemis dirigés par l’ignoble Ogura. Starfy et Starly traversent divers mondes pour sauver leurs amis et vaincre Ogura.

Densetsu no Starfy 3 (2004)

Starfy doit récupérer les fragments d’un ancien artefact qui maintient l’équilibre du royaume. Avec l’aide de son ami Moe le clam, Starfy affronte divers adversaires et résout des énigmes pour empêcher Ogura de détruire le royaume.

Densetsu no Starfy 4 (2006)

Starfy et Starly partent à l’aventure pour aider l’étrange créature Ronin qui arrive à Pufftop avec des problèmes. Ensemble, ils découvrent que Ronin est un prince exilé et doivent lutter contre les forces du mal qui menacent son royaume.

The Legendary Starfy (2008)

Ce jeu, le premier à sortir en dehors du Japon, voit Starfy aider un lapin extraterrestre nommé Bunston, poursuivi par des pirates spatiaux. Starfy et ses amis doivent protéger Bunston et déjouer les plans des pirates pour sauver leur monde.