Karate Kid : Street Rumble vient d’être révélé, et il sera disponible sur Nintendo Switch dans quelques mois. GameMill publiera le titre le 20 septembre 2024.

The Karate Kid : Street Rumble est un jeu de beat ’em up multijoueur à défilement latéral dans un style 16 bits. Les joueurs traverseront les intrigues des films originaux de la série, affronteront des ennemis tels que Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver, et exploreront des niveaux inspirés de la trilogie, notamment Topanga Beach, West Valley High, Cobra Kai Dojo, et le All Valley Tournament.

Dans les lieux emblématiques des trois premiers films classiques de Karaté Kid des années 1980, vous sortirez du dojo pour vous rendre dans les rues de la vallée de San Fernando et d’Okinawa et affronter des vagues d’ennemis dans cette aventure en pixel art, à défilement latéral et de type beat ’em up. Incarnez Daniel LaRusso, M. Miyagi, Ali Mills ou Kumiko et tentez de vaincre Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver et d’autres personnes désireuses de dominer à jamais le karaté Miyagi-Do. Ce jeu propose des combats d’arts martiaux intenses et une expérience frénétique de combats constants avec une touche rétro des films originaux et emblématiques.