Plus tôt dans la journée, nous avons de nouveaux aperçus du prochain Dragon Quest III HD-2D Remake grâce à une vidéo de gameplay de 30 minutes partagée par Famitsu.

Square Enix a partagé toute une série de nouvelles captures d’écran du jeu. De plus, quelques sites japonais ont commencé à partager leurs propres vidéos de gameplay. C’est beaucoup à digérer, mais si vous mourez d’envie de mettre la main sur le jeu, vous voudrez sans aucun doute jeter un coup d’œil à tout ce qui suit.

De plus, grosse annonce : il s’avère qu’il y aura également du nouveau contenu scénaristique pour les fans.

Famitsu a récemment publié un article sur Dragon Quest III HD-2D Remake, qui comprenait une discussion avec le créateur de la série, Yuji Horii, et le producteur Masaaki Hayasaka. Selon le duo, les joueurs pourront explorer de nouveaux chapitres de l’histoire, dont le contenu a été supervisé par Horii. En ce qui concerne les détails de ces ajouts à l’histoire, ils n’ont pas été dévoilés.

Dans Dragon Quest III HD-2D Remake, découvrez le début chronologique de l’histoire de la trilogie Erdrick dans ce remake du RPG classique original, maintenant avec des visuels HD-2D vibrants et une narration élargie ! Partez pour une aventure fantastique épique dans la peau du héros pour sauver le monde des forces obscures de l’archidémon maléfique, Baramos. Voyagez dans un vaste monde rempli de villes, de donjons et de grottes à explorer, rencontrez des personnages pleins de vie et combattez des monstres féroces dans des batailles au tour par tour modernisées.

Dragon Quest III HD-2D Remake sortira sur Nintendo Switch le 14 novembre 2024.

Qu’est-ce que le « HD-2D » ?

HD-2D est un style visuel unique développé par l’équipe Asano de Square Enix, Inc. qui combine l’art du pixel et les graphismes en 3D. Les sprites de pixels s’intègrent parfaitement aux arrière-plans en 3D et sont animés par des effets vidéo somptueusement détaillés pour une expérience visuelle contemporaine qui rappelle les jeux classiques.

L’histoire et son héros

Le royaume pittoresque d’Aliahan, où vit le grand héros Ortega et vous, son enfant et protagoniste de l’histoire. Le jour de votre seizième anniversaire, vous recevez un ordre du roi : faire ce que votre défunt père n’a pas pu faire et vaincre l’archidémon Baramos. C’est ainsi que commence votre périple pour sauver le monde. Quelles surprises le destin vous réserve-t-il ?

Le protagoniste (vous)

Vous êtes l’enfant d’Ortega, le célèbre héros d’Aliahan. Le matin de votre seizième anniversaire, vous vous engagez sur le même chemin fatidique que votre père pour vaincre l’archidémon Baramos.

Un monde d’aventures

Au cours de votre périple, vous et vos alliés explorerez les moindres recoins d’un vaste monde. Quels mystères les attendent dans les villes, les châteaux, les grottes et les tours qu’ils découvriront ? Peut-être que les habitants vous donneront un ou deux indices sur la façon de résoudre les problèmes du monde.

Les sorts et les capacités ouvrent la voie à la victoire

Lors de l’exploration du monde et de ses donjons, les monstres ne sont jamais loin. Les combats tendus au tour par tour se déroulent à la manière classique de Dragon Quest, où vous donnez les ordres aux membres de votre groupe. Attaquez avec vos armes de confiance ou utilisez une multitude de sorts et de capacités, chacun ayant ses propres effets, pour vaincre vos ennemis avec style. En battant les monstres, vous gagnez des points d’expérience qui permettent à votre groupe de progresser et des pièces d’or qui vous permettent d’acheter de l’équipement plus puissant.

-Que vous parcouriez le monde ou que vous exploriez un donjon, les monstres vous attaqueront sans prévenir. Dans ce jeu, vous pouvez ajuster la vitesse des combats à votre convenance.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake bientôt disponible

Comme si l’excitation n’était pas déjà suffisante, un remake HD-2D de Dragon Quest I et II est prévu pour 2025. Les jeux originaux sont sortis dans l’ordre des numéros, surprenant les joueurs au fur et à mesure que la vérité de l’histoire était révélée. Les fans peuvent s’attendre à découvrir de nouvelles surprises s’ils jouent à Dragon Quest III HD-2D Remake et Dragon Quest I & II HD-2D Remake dans cet ordre. Il y a de quoi se réjouir !

La trilogie Erdrick

Dragon Quest, Dragon Quest II : Luminaries of the Legendary Line et Dragon Quest III : The Seeds of Salvation – les trois premiers jeux de cette longue série – sont liés à la fois par leurs histoires et par les mondes dans lesquels ils se déroulent. Ils sont collectivement connus sous le nom de « The Erdrick Trilogy », Erdrick étant le nom transmis à chaque nouvelle incarnation du héros légendaire.