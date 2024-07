Un nouveau trailer dévoile la stratégie intense nécessaire pour unifier la Chine ancienne !

Hertfordshire, 12 Juillet 2024 – Aujourd’hui KOEI TECMO EUROPE et le développeur Kou Shibusawa ont annoncé que leur jeu de stratégie ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE serait disponible au format numérique le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®. En célébration, un nouveau trailer a été dévoilé ainsi qu’une nouvelle superbe illustration, créée par Keiji Hida, l’artiste derrière les incroyables visuels de ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV.

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE reprend ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS VIII with Power Up Kit, et inclura les contenus supplémentaires “All Officers Play” et “All Periods Scenarios” ainsi que de nombreux nouveaux contenus afin de proposer l’expérience Romance of the Three Kingdoms la plus complète à ce jour.

Parmi les nouveautés, le nombre d’officiers jouables a été augmenté, passant d’environ 600 à 1000. Grâce à l’ajout de nouveaux officiers et forces, les joueurs pourront découvrir de nouveaux événements et développer de nouvelles relations entre les personnages pour une expérience encore plus authentique. Le contenu supplémentaire « All Periods Scenarios » a également été mis à jour afin de proposer plus de 55 scénarios, y compris fictifs, proposant ainsi le plus grand nombre de scénarios de l’histoire de la franchise. Couvrant des périodes allant de la fin de la Eastern Han Dynasty jusqu’aux derniers instants de l’époque des Trois Royaumes, le jeu permettra aux joueurs de sélectionner les officiers et périodes qu’ils souhaitent jouer, créant ainsi de multiples combinaisons possibles pour une expérience propre à chaque joueur.

Grâce au contenu « All Officers Play », les joueurs auront la possibilité de prendre le contrôle de puissants dirigeants, des officiers qui les servent ou d’un officier indépendant et de rejoindre une armée de vagabonds. Cela permettra aux joueurs d’explorer les Trois Royaumes et de vivre une nouvelle expérience unique à chaque fois grâce a la grande quantité de fonctionnalités et la variété des alliances formées à la fois sur le champ de bataille et en dehors, soulignées par des relations « Symbiotic » ou « Antagonistic ».

Les relations « Symbiotic » sont établies lorsque le joueur interagit avec d’autres officiers dans des situations telles que des commandements ou des événements et qu’un certain nombre de « sympathies » se manifestent. Lorsqu’un joueur entretient une relation » Symbiotic » avec un autre officier, celui-ci se joint à lui et l’aide dans de nombreuses situations, y compris dans les tâches domestiques, les conseils et les batailles. En revanche, si la relation est « Antagonistic », l’officier n’acceptera pas la visite du joueur et pourra même le traquer sur le champ de bataille.

Un autre élément stratégique unique de ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE est l’ajout de « Traits » puissants et uniques. Pour aider les officiers à se démarquer, les « Traits » sont des capacités possédées par certains officiers ayant des réalisations exceptionnelles ou des anecdotes mémorables dans l’histoire. Par exemple, Cao Cao sera capable d’agir deux fois en conseil et Liu Bei sera capable de rencontrer ses officiers sans faillir.

Afin de permettre aux joueurs de suivre facilement les relations de leur personnage principal, une nouvelle fonctionnalité « Relationship Chart » a été ajoutée. Grâce à cela, les joueurs pourront garder un œil sur les rivaux, amis et toute personne impliquée dans la vie de leur officier. Interagir et travailler avec les officiers dont ils sont proches conduira les joueurs à de grandes réussites et contribuera à l’évolution du protagoniste. A mesure que les relations s’approfondiront, cela conduira à des événements clefs dans la vie de leurs officiers tels que devenir frères jurés, le mariage ou l’éducation d’enfants. Les relations qui pourront ainsi être consultées avec « Relationship Chart » ne seront pas uniquement historiques car elles évolueront en fonction du tournant que les joueurs donneront à leur partie.

Les événements teintant les liens entre les personnages pourront être retrouvés dans une nouvelle fonctionnalité, « Tales ». Cette fonctionnalité donnera la possibilité aux joueurs de participer de manière sélective aux événements de leur choix. De plus, certains événements offriront des choix et les décisions du joueur modifieront dynamiquement la vie des officiers et des Trois Royaumes.

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE sera disponible au format numérique le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®.