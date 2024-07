Pool Party (Nintendo Switch) à 19,99€ sur l’eshop, il a été développé par Lakeview Games et édité par Mindscape. Lakeview Games est un développeur situé en Suisse. Pool Party est le 1er jeu qui sort de leur entrepôt et il existe depuis 4 ans. Minscape a été créé à la base en 1983 puis il a été mis en liquidation judiciaire en 2011 et il a renait de ses cendres en 2017 avec WHISPER en tant qu’éditeur. Minscape se situe actuellement à Amsterdam, ils ont distribué quelques jeux connus comme Disney Dreamlight Valley.

Qui se ressemble ne s’assemble pas

Le jeu n’a pas d’histoire, c’est un party game classique. Vous aurez toujours les mêmes contrôles pour tous les jeux, B pour foncer avec votre boule et A attraper son adversaire puis en maintenant le bouton appuyé vous pouvez choisir la direction et relâcher le bouton pour l’envoyer où vous voulez. Tous les mini-jeux se résument à envoyer son adversaire ou un objet dans la zone appropriée.

Avant de lancer le jeu vous pourrez personnaliser votre boule en ajoutant divers logos sur votre corps ou visage (1 seul logo), des brassards sur les bras et un élément sur les jambes.

Après vous avez le choix du mode de jeu soit le party mode où tous les jeux sont joués et choisir à chaque fin de mini-jeu le prochain jeu ou faire en boucle un des 7 mini-jeux disponibles.

Pour gagner une partie il faut, évidemment, gagner les différents mini-jeux et selon votre position vous gagnerez plus ou moins de points. Il est nécessaire d’accumuler 15 points. Le 1er obtient 3 points, 2ème obtient 2 points, 3ème 1 points et le dernier zéro.

Comme nous l’avons dit précédemment, il y a 7 mini-jeux différents : Mêlée générale, Football, Tennis, Idole, Billard, Malédiction et Sumo. Chaque fois que vous lancez un de ces modes de jeu, vous devrez forcément faire le tutoriel peu importe que vous ayez joué 10 secondes ou 2h, ce n’est pas désactivable malheureusement.

La mêlée générale, vous avez 3 vies de bases vous devez être le dernier à survivre pour gagner et il suffira d’envoyer dans les trous à cet effet. Le football, vous serez automatiquement mis en équipe aléatoirement où il faudra attraper/taper dans le ballon et l’envoyer dans la cage adverse.

Le Tennis se joue en 2 VS 2, vous devez envoyer la balle dans le camp adverse jusqu’à atteindre le fond du terrain adverse ou en faisant en sorte que la balle reste trop longtemps sur leur terrain pour marquer 1 point.

L’Idole sera mise au milieu puis le joueur récupérant l’idole marque des points en continu et il devra fuir ses adversaires en sachant qu’il n’a accès au bouton B en portant l’idole.

Dans le Billard vous aurez une boule de votre couleur qui apparaitra et il faudra l’envoyer dans un des trous disponibles. Si vous envoyez une boule d’une autre couleur ça sera le joueur de la même couleur qui gagnera le point et vous devrez essayer d’embêter vos adversaires le plus possible.

La malédiction choisit un joueur aléatoirement et puis tel un touche-touche vous attrapez un autre joueur et la malédiction s’applique à lui. Si vous ne touchez pas quelqu’un dans le temps imparti, vous mourrez et la malédiction s’appliquera sur un autre joueur jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

Le sumo est simple, vous avez une zone qui se réduit au fur et à mesure de la partie tout en essayant de survivre. Vous devez dégager tous les joueurs du terrain et vous ne pourrez que foncer (avec B).

Vous ne pourrez pas choisir la carte sur laquelle vous jouez, chaque mini-jeux a 2 ou 3 cartes avec une petite différence (des bumpers en plus, plus ou moins de trous, ce sont les seules options qui s’ajouteront ou s’enlèveront). Tous les mini-jeux se ressemblent à quelques détails près, vous ferez très vite le tour et nous vous le répétons, refaire le tutoriel à chaque début de partie est horrible et obligatoire.

Musicalement anecdotique

Les musiques ne sont pas très nombreuses, elles sont sympas comme bruit de fond. Le sound design est présent et ça fait le strict minimum. C’est difficile de parler de la musique avec plus de détails, elle n’est pas très variée et elle ne fait rien de spécial.

Les images c’est beau, les graphismes c’est coloré

Les graphismes sont corrects, juste qu’ils sont simples et assez colorés. Les images représentant les mini-jeux et les menus sont plus travaillés que les graphismes, ça en dit plus sur ce que l’on voit. Les animations ne sont pas nombreuses et vous les verrez mal vu que la vision du jeu est constamment en vue paysage, dans tous les cas les animations ne sont pas mémorables et ni réellement spéciales.

Malheureusement ça ne va pas durer longtemps

Vu que tous les mini-jeux sont extrêmement similaires et au nombre incroyable de 7, vous les ferez une fois chacun et ça sera la fin du fun. La seule notion de « 100% » c’est réussir chaque mini-jeu et le mode party sur la difficulté maximale en solo, ça donnera des petites médailles montrant votre accomplissement. Le jeu est uniquement en local, ça n’aide pas à sa rejouabilité.