Le nouveau jeu de combat basé sur la licence HUNTERxHUNTER et développé par Arc System Works arrive bientôt. C’est pour eux l’occasion de nous présenter le roster au fur et à mesure du temps et ils reviennent avec un nouveau personnage : Feitan Portor, le numéro 2 de la brigade fantôme.

Dans le manga, Feitan est un épéiste redoutable, puissant, rapide, endurant et capable de résister à la douleur. Son nen de la matérialisation, nommé Pain Packer, lui fait arborer une armure de protection augmentant sa puissance en fonction des dégâts qu’il subit. Toutes les blessures qu’il reçoit pendant le combat permet d’activer sa seconde capacité nommée Rising Sun, consistant à invoquer un soleil miniature capable de tout dévaster autour de lui. Plus il a pris de dégâts, plus la portée est la puissance de Rising Sun sont énorme. Il est protégé de cette capacité grâce à son armure.

Le trailer du jeu ne révèle que très peu d’information sur son style de jeu, on y voit que quelques combos, une super avec son épée lui permettant de toucher n’importe où sur sa ligne. Sa seconde super, Rising Sun fait apparaître son armure et un soleil miniature qui est lancé sur son adversaire.

Nous espérons que ses capacités de nen soient vraiment bien prise en compte dans le jeu final avec une mécanique basée sur les dégâts reçus, un peu comme Lucario dans Smash Bros. C’est à dire que plus il prend de dégâts, plus sa super, Rising Sun, fera de dégâts et qu’il y aura des indicateurs visuels pendant le combat pour pouvoir mieux jauger la puissance de cette attaque.

Vous pouvez le trailer ci-dessous: