Dans une interview avec GameSpot, le président de Nihon Falcom, Toshihiro Kondo, a révélé que la série Trails, qui a débuté en 2004 comme une branche de la plus grande série The Legend of Heroes, sera bientôt terminée.

« En réalité, la série a progressé à un point où son histoire principale est complétée à environ 80-90 %. Donc, bien qu’il y aura encore des jeux qui sortiront, et ceux-ci pourraient prendre la forme d’un autre arc après celui-ci, cela ne continuera pas beaucoup plus longtemps. Et vous ne verrez pas un arc aussi grand que Cold Steel à nouveau. Bien que nous célébrions actuellement le 20e anniversaire de la série, vous ne verrez pas un 30e ou 40e anniversaire. »

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les plans futurs de Falcom, voici ce qu’il a déclaré :

« En ce qui concerne un successeur direct à la série Trails, il n’y a rien de spécifiquement prévu – nous sommes simplement extrêmement concentrés sur la finalisation de Trails. Cependant, en termes de nouvelles IP, il y a en fait plusieurs choses qui sont activement travaillées en ce moment. »

« Vous voyez, la série Trails dure depuis 20 ans maintenant, et aussi formidable que cela puisse être, le problème est que cela signifie que beaucoup de gens ont travaillé sur ce titre pendant de nombreuses années. Ils veulent essayer de nouvelles choses. Ils ont de nouvelles idées. Il y a de nouveaux défis qu’ils veulent relever… Donc, en arrière-plan, nous leur permettons de créer et de travailler sur ces nouvelles IP – pour parler des choses qu’ils veulent faire. Je crois que cela les rendra encore plus forts en tant que développeurs et qu’ils auront de meilleures idées qui contribueront encore plus à nos jeux. »

Plus tard, Kondo a également parlé des sorties simultanées en anglais et en japonais, notant que Falcom travaille en étroite collaboration avec l’éditeur NIS America pour réduire le temps nécessaire à l’Occident pour recevoir les versions localisées de leurs jeux.

Il a également partagé l’une de ses choses préférées à propos de Trails, avec une réponse que les fans sont susceptibles d’approuver :

« C’est l’une des rares – voire la seule – séries qui a continué aussi longtemps spécifiquement dans le même monde. Il y a une certaine joie à être l’entreprise qui a pu faire et offrir cela. »

« De plus, la série Trails a des personnages qui s’étendent sur plusieurs jeux. Un bon exemple serait dans [Trails in the] Sky, où vous avez un personnage qui commence comme une petite fille. Vous la rencontrez quand elle a 11 ou 12 ans. Et quand vous jouez aux jeux ultérieurs, vous voyez qu’elle est maintenant adulte. Elle a vécu sa propre vie et elle a grandi tout au long de chacun des arcs. La regarder ainsi crée presque un sentiment parental envers elle et le reste de ces personnages. Nous les voyons commencer à un point et atteindre ensuite tous ces autres grands points plus tard dans la série. Il y a définitivement une joie là-dedans. »

La série The Legend of Heroes est une franchise de jeux de rôle (RPG) développée par Nihon Falcom. Elle a une longue histoire qui remonte aux années 1980 et s’est développée en plusieurs arcs narratifs distincts mais interconnectés.

La série The Legend of Heroes a commencé en 1989 avec la sortie de Dragon Slayer: The Legend of Heroes. Ce jeu faisait partie de la plus grande série Dragon Slayer de Falcom. Il a été suivi par Dragon Slayer: The Legend of Heroes II en 1992. Ces jeux ont jeté les bases de ce qui allait devenir une série de RPG riche en histoire et en personnages.

Arcs de Gagharv (1994 – 1999)

Le premier véritable arc de la série, connu sous le nom de Trilogie de Gagharv, comprend :

The Legend of Heroes III: Prophecy of the Moonlight Witch (1994)

(1994) The Legend of Heroes IV: A Tear of Vermillion (1996)

(1996) The Legend of Heroes V: Cagesong of the Ocean (1999)

Ces jeux se déroulent dans le monde fictif de Gagharv et présentent des histoires interconnectées se concentrant sur différents personnages et régions de ce monde.

Arcs de Trails (2004 – Présent)

L’arc le plus connu et le plus étendu de la série est Trails (Kiseki en japonais). Il est divisé en plusieurs sous-arcs :

Trails in the Sky (Sora no Kiseki)

The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC (2004)

(2004) The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC (2006)

(2006) The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd (2007)

Cet arc se concentre sur Estelle Bright et ses aventures dans le royaume de Liberl.

Crossbell

The Legend of Heroes: Zero no Kiseki (2010)

(2010) The Legend of Heroes: Ao no Kiseki (2011)

Cet arc suit Lloyd Bannings et ses compagnons dans la ville-état de Crossbell, en proie à des tensions politiques.

Cold Steel (Sen no Kiseki)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (2013)

(2013) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (2014)

(2014) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (2017)

(2017) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (2018)

L’arc Cold Steel se concentre sur Rean Schwarzer et ses camarades de la Classe VII dans l’Empire d’Erebonia. Cet arc est connu pour son histoire complexe et ses nombreux personnages.

Trails into Reverie (Hajimari no Kiseki)

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (2020)

Ce jeu fait le lien entre les arcs Crossbell et Cold Steel et prépare le terrain pour les futurs développements de l’histoire.