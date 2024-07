Bonjour à tous les passionnés de gaming ! Nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée du casque gaming sans fil FAYZO de Trust Gaming, une nouvelle déclinaison du casque filaire de la marque tant apprécié par la communauté. Plus de câbles encombrants, place à la liberté de mouvement et à une expérience de jeu totalement immersive Avec le son surround virtuel 7.1 et des transducteurs de 50 mm à la conception et aux matériaux haut de gamme, basculez dans un environnement sonore riche, homogène, dynamique et percutant.

Couleurs disponibles

Noir GXT 491

Blanc GXT 491W

Pourpre GXT 491P

4 raisons de choisir le FAYZO sans fil

Le FAYZO Wireless est conçu pour offrir une expérience audio et de gaming exceptionnelle avec des fonctionnalités avancées et une autonomie de 22 heures sur une seule charge de 4 heures (de USB-C vers USB-A). Voici quelques raisons pour lesquelles vous allez l’adorer :

La double connectivité. Profitez d’un plaisir multi-plateforme en connectant votre casque à votre console de jeu et à votre téléphone en même temps pour garder contact avec votre teammate ! Grâce au récepteur USB 2,4 GHz fourni dans la boite, tirez profit d’une latence ultra-faible pendant vos parties, ou optez pour le mode Bluetooth si vos appareils vous le permettent.

Choisissez et changez le mode qui convient le mieux à votre situation d’un simple coup de molette !

Gagnez en confort. Les coussinets supra-auriculaires doux et les oreillettes pivotantes assurent un confort inégalé. En plus donner l’impression à vos oreilles d’être posées sur un nuage, le rembourrage et le poids de 290 grammes (à peine plus lourd qu’une manette de jeu) permet de réduire la pression sur les oreilles et les tempes afin d’éviter les sensations douloureuses lorsque vous retirez le FAYZO Wireless. Et puisque Trust pense à tout, le rembourrage utilisé sert également d’isolation phonique pour bloquer les bruits extérieurs, bien pratique pour se concentrer sur votre jeu sans distraction.

Houston, vous nous recevez ? Puisque la communication est la clé lors des parties en multijoueur, le micro intégré au FAYZO Wireless est livré avec une mousse anti-pop pour que vos paroles ressortent clairement, naturelles et parfaitement définies dans les oreilles de vos alliés, même lorsque vous poussez la voix pour motiver vos troupes… (on sait que ça arrive !)

La perche de microphone est conçue pour être ultra-flexible, vous permettant de la tourner et de l’ajuster dans presque toutes les directions, exactement comme un fil de fer. Contrairement aux perches rigides et limitées à quelques positions fixes, celle-ci offre une liberté totale pour positionner le micro selon vos préférences personnelles. Et si ce dernier-vous gêne lorsque vous n’avez pas besoin de communiquer, détachez-le simplement et rattachez-le dans la prise jack 3,5 mm lorsqu’il vous sera utile.