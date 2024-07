Paris, France – le 3 juillet 2024. Meridiem et Microids Distribution France (MDF) sont ravis d’annoncer que l’édition physique The Pixel Pulps Collection – Special Edition est désormais disponible pour PlayStation 5 et Nintendo Switch. Elle comprend une jaquette exclusive et trois cartes postales exclusives de chacun des jeux de la collection.

La collection Pixel Pulps est une série d’œuvres fusionnant le style visuel des jeux vidéo rétro et la narration classique de la littérature de gare. Cette collection unique transporte les joueurs dans un monde empreint de nostalgie et d’aventure, où les graphismes pixellisés s’allient à des intrigues passionnantes et à des personnages inoubliables. Le jeu est développé par LCB Game Studio et la version numérique est publiée par Chorus Worldwide Games.

Chaque œuvre de la collection Pixel Pulps offre une expérience immersive qui évoque la sensation de jouer à des jeux vidéo rétro tout en plongeant dans des histoires fascinantes. Les joueurs se retrouveront au cœur de mondes vibrants et vivants, où les héros affrontent des créatures maléfiques, résolvent des mystères complexes et explorent des paysages exotiques.

Avec un style visuel unique qui rend hommage aux classiques du passé, la collection Pixel Pulps s’adresse à la fois aux amateurs de jeux rétro et aux fans de littérature de gare. Chaque titre de la collection est une œuvre d’art en soi, avec des illustrations détaillées qui capturent l’essence des ères 8 et 16 bits.

Des aventures de science-fiction aux intrigues complexes de mystère et de suspense, La collection Pixel Pulps a de quoi ravir le plus grand nombre. Que vous recherchiez une dose de nostalgie ou que vous souhaitiez simplement vous plonger dans une bonne histoire, cette collection vous emmènera dans un voyage inoubliable à travers les royaumes de l’imagination.

Un jeune couple, le propriétaire d’une station-service et un enquêteur de paranormal se retrouvent mêlés à une conspiration se déroulant aux confins de la réalité, où des créatures cauchemardesques errent et où de mystérieux hommes vêtus de noir rôdent…

Varney Lake

Été 1954. Trois amis et des vacances parfaites. Des jeux, des projets fous… Jusqu’à ce qu’ils rencontrent le vampire ! Que s’est-il vraiment passé à Varney Lake ?

Bahsen Knights

Tornado Alley, États-Unis, 1986. Entrez dans la peau de Boulder, un agent secret de la fameuse secte religieuse des Chevaliers de Bahnsen. Affrontez des occultistes, des tempêtes bibliques et un énigmatique vendeur de voitures devenu prédicateur alors que vous enquêtez sur la disparition de votre ami.