Between Horizons a désormais une date de sortie confirmée, et le jeu sortira sur Nintendo Switch dans quelques jours pour 154€99. L’éditeur Assemble Entertainment et le développeur DigiTales Interactive le prépareront pour le 19 septembre 2024.

Between Horizons se déroule à bord du Zephyr, le premier vaisseau générationnel de l’humanité en route vers une autre étoile. Vous incarnez Stella, née sur le vaisseau il y a 24 ans et ayant récemment hérité du poste de son père en tant que cheffe de la sécurité. Plongez dans la conspiration qui menace de perturber l’ordre social du Zephyr et de faire échouer sa mission.

Between Horizons est une aventure moderne en pixel art 2.5D qui propose une narration à embranchements dans un monde semi-ouvert. L’équipe de DigiTales a appliqué de nombreuses leçons de leur premier jeu Lacuna et des solutions éprouvées aux problèmes de conception des jeux d’enquête, afin de maximiser l’agence du joueur dans le processus d’investigation—tout en maintenant un rythme soutenu dans une histoire riche en sens, qui vous poussera à réévaluer votre boussole morale et à prendre des décisions de plus en plus difficiles à mesure que la situation à bord du vaisseau échappe au contrôle.

Caractéristiques principales