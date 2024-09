Ender Magnolia : Bloom In the Mist, la suite d’Ender Lilies : Quietus of the Knights, vient de recevoir une date de sortie. Il sera disponible sur Nintendo Switch le 22 janvier 2025.

Plongez dans un RPG Metroidvania en 2D sombre qui se déroule dans un monde mourant où des formes de vie artificielles, appelées homoncules, se répandent. Alors que ces êtres hybrides se retournent contre l’humanité, purifiez leurs âmes corrompues et découvrez la source de leur oppression dans une quête de salut pour l’homme et la machine.

Se déroulant plusieurs décennies après « La Pluie de la Mort » dans Ender Lilies : Quietus of the Knights, qui s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires dans le monde, Ender Magnolia : Bloom in the Mist promet 35 heures de contenu dans sa version 1.0, avec de nouveaux boss à purifier, de nouvelles capacités à combiner pour des styles de jeu personnalisés, et des biomes mystérieux à explorer. Chaque boss vaincu rejoint la cause de Lilac, ajoutant dix capacités (chacune avec trois variantes), totalisant 30 nouvelles capacités pour Lilac. Équipez jusqu’à quatre capacités à la fois pour créer un style de combat personnalisé, mêlant attaques à courte portée, projectiles à longue portée, attaques automatiques ciblées, et bien plus encore.

Explorez un vaste monde ouvert rempli de reliques qui dévoilent la riche histoire d’Ender Magnolia et accédez à des zones auparavant inaccessibles à mesure que les compétences de Lilac se développent. Collectez de l’or et des pièces mécaniques, puis échangez-les contre des objets et des améliorations à la boutique du Forgeron. Retrouvez les souvenirs perdus de Lilac et reconstituez l’histoire tragique de la chute du Royaume des Fumées.

Les précommandes pour l’édition physique commenceront bientôt au Japon. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les éditions physiques dans d’autres régions. Le groupe indépendant international Mili revient pour composer la bande sonore mélancolique mais féerique pour l’univers d’Ender Magnolia.

Se déroulant dans le Royaume des Fumées, cette superpuissance magique prospère est riche en ressources magiques qui se cachent sous la surface. Dans l’espoir de développer leur royaume, des formes de vie artificielles appelées Homoncules furent créées. Malheureusement, les Fumées toxiques du sous-sol ont rendu les homoncules fous, les transformant en monstres sauvages.

Lilac, une « Accordeur » possédant le pouvoir de sauver les Homoncules, se retrouve dans un laboratoire enfoui sous terre. Faites connaissance avec les Homoncules qui ont été intimement impliqués dans la chute du royaume. Partez à la recherche des souvenirs perdus de Lilac et de ses précieux amis dans le Royaume des Fumées, dans une quête de destruction et de renaissance dans un monde post-apocalyptique dessiné à la main.

Ender Magnolia est un RPG d’action en 2D à défilement horizontal, où vous explorez le Royaume des Fumées en ruines, essayant de sauver à la fois les humains et les homoncules. Au cœur du développement magique et mécanique, le royaume repose sur une structure sociale hiérarchique. Vous y découvrirez des villes abandonnées, des laboratoires regorgeant de mystères odieux, une grande Académie des Sorciers, des usines colossales, et bien plus encore. Le monde d’Ender Magnolia, à la fois beau et macabre, se dévoilera devant vous.

Voyagez avec des homoncules et aidez ceux qui ont perdu la raison à cause des Fumées. Combattez des ennemis redoutables et puissants, purifiez leurs âmes, et ralliez vos compagnons. Qui sauverez-vous à la fin de votre quête – les humains ou les homoncules ?