Le jeudi 5 septembre 2024, Inti Creates a lancé la démo de Card-en-Ciel, un roguelike deckbuilder basé sur toutes les licences du studio, qui sortira officiellement sur Nintendo Switch le 24 octobre 2024. Nous avons testé la démo et voici notre ressenti après quelques heures de jeu.

Réalité virtuelle et hacker

Dans ce monde, la réalité virtuelle est devenue une part importante de la vie des gens, ce qui fait le bonheur de nombreux criminels qui font leur business dans les jeux vidéo. Nous incarnons Neon Nanashiki, un détective/hacker, qui est souvent contacté pour résoudre des mystères et appréhender les criminels. Un jour, il reçoit un mail étrange lui demandant de sauver le monde. Il décide de rencontrer virtuellement l’expéditeur du courriel dans l’espace appelé « Project RT ». Il se retrouve alors nez à nez avec une fille nommée Ancie, aux prises avec un monstre venant d’un autre jeu vidéo. Il la sauve et elle lui apprend que des données corrompues étranges ont la possibilité de voyager dans le vrai monde. Neon accepte la mission de détruire ces données et ainsi commence notre aventure.

Dans le style d’un petit robot bleu

Le jeu est un roguelike deckbuilder. C’est-à-dire que les donjons sont générés aléatoirement, que ce soit au niveau des ennemis ou des récompenses. Parlons du système de combat : vous aurez affaire entre 1 et 3 adversaires par combat. Chaque ennemi possède un certain nombre de points de vie, d’attaque et de bouclier ainsi qu’un compteur qui diminuera au fur et à mesure que vous jouerez des cartes. Lorsque celui-ci tombe à 0, l’ennemi attaque. Le plateau de jeu est constitué d’un damier de 6*3 cases, 3*3 par camp.

A chaque tour, vous piocherez des cartes qui vous serviront à battre vos adversaires. Chaque carte a un coup en mana ainsi qu’un symbole avec 4 carrés dont un en surbrillance. Ces cartes vous serviront à attaquer ou à vous déplacer sur une autre case en fonction du carré en surbrillance. Il y a 3 types de cartes : attaque, break et action. Les cartes attaque vous serviront à faire des dégâts aux ennemis, les cartes break vous serviront à baisser l’attaque de l’ennemi et briser le bouclier tandis que les cartes actions, si elles sont jouées juste avant que l’ennemi attaque, vous permettront d’esquiver l’attaque et de contre-attaquer. Lorsque vous détruisez le bouclier d’un ennemi, celui-ci ne pourra plus attaquer et prendra le double de dégâts jusqu’à la fin du tour. Dans ces cartes, il y aura aussi des effets supplémentaires qui pourront se déclencher comme bannir des cartes du deck, piocher, booster ses dégâts d’attaque et de break, invoquer des familiers sur le plateau, créer des copies, booster les prochaines cartes… Il y a une grande variété dans les effets.

Mais ce n’est pas tout. Un système de muse est présent, comme dans la série Gunvolt. Ces muses vont s’activer lorsque vous en remplirez les conditions ( jouer un certain nombre de cartes de X coût, piocher, bannir…). Lorsqu’une muse s’active, elle se met à chanter jusqu’à la fin du combat et vous octroie des effets bénéfiques supplémentaires pour vous permettre de renverser le combat.

Vous disposerez d’une réserve spéciale composée de 4 boules : une jaune et 3 vides. Les 3 emplacements vides se rempliront d’une boule bleue à chaque fois qu’une muse commence à chanter. Si vous décidez d’utiliser une de ces boules, vous boosterez la prochaine carte que vous allez jouer. Mais attention ! Si vous utiliser la boule jaune, la carte sera complètement détruite du deck jusqu’à la fin du donjon.

Lorsque vous viderez une salle des ennemis présents, un menu s’activera et vous proposera 3 choix : restaurer ses PV, améliorer ses cartes avec des effets supplémentaires ou laisser une carte ou une muse dans une salle pour obtenir des effets bénéfiques pour les combats dans les salles adjacentes, ce qui signifie que vous ne pourrez plus l’utiliser jusqu’à la fin d’un étage. De temps en temps, un événement aléatoire se déclenchera vous permettant d’ajouter ou de supprimer des cartes de votre deck, améliorer une carte ou une muse…

C’est vraiment très plaisant de parcourir les donjons. Les combats peuvent vite devenir intéressants avec tous les systèmes pour booster son personnage à travers les muses et les cartes. Ils peuvent également se transformer en puzzles pour détruire le plus rapidement possible les ennemis.

A la fin de chaque donjon, vous serez noté sur différents critères comme les dégâts subis, le nombre de tours joués pendant le donjon… Ce score vous donnera entre 1 et 3 médailles. Celles-ci vous donneront des points pour améliorer votre personnage comme le taux de drop de cartes rares, le nombre de PV… Il y a plusieurs niveaux de difficultés pour chaque donjon.

Pour cette démo, nous avons accès à 2 donjons avec 2 niveaux de difficultés : facile et normal. Ces 2 donjons sont rejouables à volonté.

Le côté Smash Bros ou KOF

Visuellement, nous sommes sur un style manga. Il y a énormément de références à d’autres jeux du studio (Gunvolt, Umbra Claw…) dans les ennemis, les cartes et les muses ainsi que différents styles de jeux. Les designs sont très réussis dans les cartes et les différents personnages. Mais nous avons été déçus par le fait que les donjons proposés ne possèdent pas d’identité et se ressemblent.

Au niveau sonore, la bande-son reprend des musiques d’anciennes licences et en ajoute des nouvelles. On entend très régulièrement les muses chanter leurs chansons. Un point dommageable est que l’on ne puisse pas choisir la muse qui chante lorsqu’on en a plusieurs à l’écran. Le bruitage des actions colle bien à la situation et il y a la possibilité de mettre les voix des acteurs en anglais ou en japonais.

À l’heure où ces lignes sont écrites, la démo n’est pas disponible en français et la langue n’apparaît pas sur la page de l’eShop. Nous savons pourtant qu’il existe une traduction française car elle est notée comme présente sur Steam.

Card-en-Ciel est prévu pour le 24 octobre 2024 sur l’eShop au prix de vingt-trois euros.

Premières impressions

La démo a montré de belles choses sur le jeu. Le système de cartes est sympathique et offre pas mal de variété pour différents combos avec les muses, sans compter les améliorations variées que l’on obtient au fur et à mesure que l’on progresse dans les donjons. La bande-son chantée est très agréable et l’esthétique générale du jeu fait plaisir à voir. Il faudra encore attendre un mois pour se procurer le jeu. Espérons que la version française sera présente le jour de la sortie.