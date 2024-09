Le Studio Plane Toast et leur éditeur Dear Villagers sont heureux d’annoncer que leur jeu d’aventure narratif cosy semi-open world Caravan SandWitch est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store), PS5 et Nintendo Switch. Le jeu est au prix de 24.99 €, avec 10% de réduction la première semaine. Sur PC, il est également possible d’opter pour un DLC « Souvenir Shop » avec un livre de coloriage et des fichiers d’impression 3D pour 5.99€. Le bande-son est également disponible sur Steam et Epic Games store à 4.99€.

Caravan SandWitch vous propose de voyager dans un monde de science-fiction inspiré des paysages provençaux. À mesure de votre progression le mystère de votre sœur disparue vous servira de guide pour découvrir la vérité.

Ce jeu cosy ne propose ni combat, ni mort ni chronomètre, mais présente un monde inclusif, où l’entraide est la seule issue.

Parcourez un monde inspiré des paysages provençaux

Améliorez votre van tout au long de votre aventure et de vos explorations, afin d’accéder à de nouveaux passages et à de nouvelles ruines. De la navigation sur des terrains escarpés à la découverte de ruines anciennes, chaque étape de votre voyage vous rapproche un peu plus de la vérité.

Un univers post-apocalyptique plein d’espoir

Découvrez l’impact de la terraformation sur Cigalo, une planète désertique autrefois pleine de végétation. Rencontrez les Reinetos, une ancienne espèce aborigène, les Robots laissés sur place après l’exploitation de la planète, les humains qui sont restés après le départ de tous leurs semblables vers une autre planète, ainsi que la mystérieuse SandWitch. Tous vivent paisiblement sur Cigalo et s’entraident dans cet environnement hostile.

Rencontrez une multitude de personnages différents

Au fur et à mesure de vos interactions avec les différents personnages rencontrés en chemin, vous comprendrez que toute cette communauté est ce qui vous fait vous sentir chez vous. Aidez tout le monde et apportez votre pierre à l’édifice, afin de permettre à chacun de vivre en harmonie dans un environnement rendu hostile à toute civilisation à cause de la surexploitation de ses ressources.

