Depuis le 29 août 2024 , Monster Jam™ Showdown apporte aux joueurs toute l’adrénaline caractéristique des courses effrénées de ces monstres à quatre roues !

Plus de 66* camions Monster Jam™ officiels et 140 versions uniques de camions à débloquer dans le jeu vous attendent dans Monster Jam™ Showdown. Pilotez les véhicules légendaires ayant marqué l’histoire de la franchise, que ce soit dans des stades emblématiques, à travers les forêts du Colorado, les sols poussiéreux de la Vallée de la Mort, ou encore sur la glace de l’Alaska.

Avec 10 modes de jeu différents combinant des courses tout-terrain palpitantes et des figures époustouflantes, Monster Jam™ Showdown offre des sensations de conduite intenses et une expérience d’arcade accessible.

Monster Jam™ Showdown est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam et Epic Games Store.