Tales of the Shire : A Lord of the Rings Game ne sortira pas cette année. Les développeurs ont partagé un message sur les réseaux sociaux indiquant que le titre sera désormais disponible au début de l’année 2025. Vous pouvez consulter le message complet de l’équipe de développement ci-dessous:

Tous ici à Wētā Workshop sommes ravis de vous inviter à nous rejoindre dans la Comté, un coin paisible du monde de J.R.R. Tolkien. Lorsque un nouveau Hobbit met pour la première fois les pieds à Bywater, nous voulons que ce moment soit tout ce que vous espériez.

Pour nous assurer de livrer cette vision, Tales of the Shire sera désormais lancé début 2025.

Merci pour votre patience et votre soutien continu. Assurez-vous de vous connecter à notre « A Hobbit Day Showcase » le 22 septembre pour en savoir plus sur Tales of the Shire et notre nouvelle date de sortie.

Wētā Workshop Game Studio

Créez votre propre Hobbit alors que vous partez à l’aventure à Bywater. Bien que ce ne soit pas encore un village officiel de Hobbiton, jouez un rôle majeur pour aider cette charmante petite ville à prospérer. Accueillez le confort chez vous en décorant votre propre maison de Hobbit, en prenant soin de votre jardin, en pêchant dans les étangs clairs, en cueillant des fruits et herbes sauvages, ou en commerçant avec les habitants. Préparez des repas faits maison à partager avec d’autres Hobbits et développez des relations.

Avec tant à voir et encore plus à manger, profitez de journées splendides dans les forêts pittoresques, les lacs et les pâturages.

Détendez-vous dans cet endroit où ce qui compte le plus, ce sont toutes les petites choses. Aidez à réunir la communauté pour obtenir le statut de village à Bywater. Découvrez la joie dans Tales of the Shire : un jeu Le Seigneur des Anneaux.

Bienvenue chez vous, Hobbit – Jouez en tant que Hobbit, directement tiré des livres bien-aimés de J.R.R. Tolkien ! Personnalisez votre apparence et revêtez votre meilleure tenue de Hobbit avec un large éventail de personnalisations. Décorez votre propre maison de Hobbit et transformez cet espace chaleureux avec un placement libre pour arranger les meubles et les objets décoratifs selon vos envies. Découvrez les merveilles que chaque nouveau jour apporte à Bywater, alors que vous vous installez dans votre paisible demeure pour un repos bien mérité.

La nourriture, c’est l’amour – Aucune journée de Hobbit n’est complète sans nourriture. Pêchez, jardinez et récoltez pour remplir votre garde-manger avec les fruits de votre travail. Faites des récoltes saisonnières et cueillez des fleurs au fil du temps qui passe dans votre domaine. Profitez de la chaleur de la cuisine et montrez vos talents culinaires avec des recettes pour les repas. Participez à un second petit déjeuner ou organisez un dîner avec d’autres Hobbits. Partagez des repas avec des invités pour créer de nouvelles relations.

Explorez Bywater – Découvrez des clairières secrètes et des trésors perdus de la Comté. Faites l’expérience des changements climatiques qui affectent les routines quotidiennes et réservent des surprises saisonnières selon le moment de l’année. Obtenez des récompenses à travers la progression de votre histoire. Rencontrez des personnages emblématiques et des familles Hobbit familières pour échanger des compétences, des vêtements, des améliorations pour la maison, et plus encore. Rejoignez des missions de club pour accomplir des activités quotidiennes et aider à obtenir le statut de village officiel à Bywater.